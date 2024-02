Roma, ripristinare l’Archivio di Giurisprudenza Nazionale

(AGENPARL) - ROMA, 21 Febbraio 2024 - Il Ministero della Giustizia (Dipartimento DGSIA) ha interrotto dal 1° dicembre 2023 l’accesso al servizio di Archivio di Giurisprudenza Nazionale ritenendolo sostituito dalla nuova banca dati di merito pubblica, ora disponibile sul PST.

La nuova banca dati è però incompleta e non consente ricerche selezionate con criteri di ricerca puntuali, rendendo di fatto impossibile l’estrazione di precedenti specifici per le Sezioni Specializzate, oltre a contenere solo provvedimenti indiscriminatamente anonimizzati nei nomi delle parti e nelle date ivi contenute.

Gli operatori del diritto non possono più accedere liberamente alle sentenze di merito dei Tribunali e delle Corti di Appello di tutto il territorio e vedono limitato il libero accesso ai precedenti della Magistratura Ordinaria.

Basti pensare che le sentenze della Giustizia Amministrativa, della Giustizia Contabile e della Corte di Cassazione sono liberamente consultabili.

Non si spiega il nuovo diniego di accesso alla Giustizia ed oltre a ritenere parte dell’Avvocatura interruzione di pubblico servizio, vi è chi non pensa che si tratti di un servizio destinato ad essere gestito e divulgato da banche dati private, sempre più costose.

Parte dell’avvocatura chiede pertanto l’immediato ripristino per garantire alla comunità la giusta conoscenza garantita dall’aggiornamento personale e diretto della Giurisprudenza.