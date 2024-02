Rassegna stampa FIPE 21 febbraio 2024

(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca quiRassegna stampa federale n° 49Roma, 21 febbraio 2024Rassegna Stampa FIPEGrazie Ragazzi!

Il TEAM ITALIA FIPE torna a casa dai Campionati Europei in Bulgaria con 13 MEDAGLIE!

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥈🥈🥈🥉🥉

Celine Delia – cat. 55 kg – Argento di strappo e di totale

Sergio Massidda – cat.67 kg – Argento di strappo

Mirko Zanni – cat. 73 kg – Bronzo di strappo

Genna Toko Kegne – cat. 76 kg – Oro di strappo, di slancio e di totale

Oscar Reyes Martinez – cat.81 kg – Oro di strappo, di slancio e ti totale

Nino Pizzolato – cat. 89 kg – Bronzo di strappo, argento di slancio e di totale

Risultati Campionati Italiani di Specialità 2024

Disputate le gare del 1° turno open regionale di qualificazione, valevoli per il 2024 anche per le classifiche nazionali d’ufficio dei Campionati Italiani di Specialità 2024

, pubblichiamo le classifiche definitive con i nomi dei Campioni Italiani di Specialità .

Le medaglie dei Campionati Italiani di Specialità , saranno inviate ai rispettivi Comitati Regionali nel mese di marzo.

Leggi la news

I Campioni Italiani FIPE

Nuovo appuntamento con i Campioni italiani assoluti 2023: oggi andiamo a conoscere la vincitrice della categoria fino a 55 kg, Celine Delia, neo vice campionessa europea nella categoria.

Leggi la news sul sito federale

ASCOLTA L’INTERVISTA IN PODCAST SUL CANALE SPOTIFY FIPE

Voci della FIPE – Dino Turcato

Il secondo appuntamento di ‘Voci della FIPE

’ è dedicato a un personaggio storico della Federazione, che ha conosciuto atleti, tecnici, ha attraversato e vissuto cambiamenti epocali nella pesistica italiana: stiamo parlando di Dino Turcato, classe ’46, che da atleta annovera un bronzo europeo (a Sofia nel 1971) e una partecipazione olimpica (a Monaco nel 1972) e da tecnico tanti illustri atleti allenati e una vita all’interno della Federazione.

Leggi la news

Nuovo Regolamento Trofeo CONI 2024

Pubblicato il nuovo regolamento del Trofeo CONI 2024

redatto dalla Commissione Nazionale dell’Attività Giovanile e deliberato dal Consiglio Federale con l’obiettivo di rendere la competizione più coinvolgente e interessante per gli atleti coinvolti e di allineare tutte le attività giovanili promozionali non agonistiche al nuovo circuito del GiocaFIPE.

Leggi la news sul sito federale

Olimpiadi, un pezzo di Tour Eiffel nelle medaglie di Parigi 2024

Ufficializzate le medaglie che verranno consegnate ai primi tre classificati delle varie specialità sportive dei Giochi di Parigi 2024. Le medaglie, che portano la “griffe” del gioielliere Chaumet, hanno una particolarità che le rende uniche: ognuna di esse, che sia d’oro, d’argento o di bronzo, ingloberà un piccolo pezzo della Tour Eiffel, risalente al 1889, eliminato ma attentamente conservato al termine dei periodici lavori di rinnovamento del monumento.

Leggi la news

Diventa ARBITRO FIPE

Sono aperte le iscrizioni per diventare Arbitro FIPE! Il corso è in programma a partire da sabato 2 marzo e prevede una parte teorica in modalità ‘online’ su ZOOM (23 ore), 11 ore di parte pratica presso i rispettivi comitati regionali e l’affiancamento in gara.

Contatta la tua regione di appartenenza per avere tutte le informazioni e finalizza la tua iscrizione!

CLICCA QUI PER TROVARE I RIFERIMENTI DELLA TUA REGIONE

La FIPE sbarca su Whatsapp !

Non ti sei ancora iscritto ?!

Fallo subito e resta sempre aggiornato

La Federazione Italia Pesistica apre il suoÂ

canale ufficiale Whatsapp! All’interno verranno pubblicate news, comunicati, foto e video riguardanti la Pesistica Olimpica, i Servizi per società e tesserati, lo Sthenathlon, la Strength Academy, il Team Italia oltre a tutta la vita Federale. L’iscrizione è completamente gratuita e vi permetterà di essere sempre i primi a conoscere tutto ciò che ruota intorno al mondo FIPE.

Questa sera non perdere la nuova puntata di FIPE POWER MAG!Â

Questa sera alle 21.00 torna l’appuntamento con FIPE Power Mag, il magazine della Federazione Italiana Pesistica condotto da Claudio Cavosi. Questa nuova puntata sarà interamente dedicata agli ultimi Campionati Europei di Sofia, da cui il Team Italia Fipe è rientrata con 13 medaglia! Faremo una analisi dettagliata delle gare in compagnia del Segretario Generale della Fipe Francesco Bonincontro ed il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu.

Clicca per guardare il video!

Hai visto l’ultima puntata di FIPE POWER MAG?

La puntata del 14 febbraio è stata dedicata allo Sthenathlon il progetto di fitness funzionale della Fipe; con Claudio Cavosi il Direttore Sportivo della disciplina, Pierluigi Mauro, con cui sono stati ripercorsi gli avvenimenti della fine dello scorso anno con uno sguardo a tutte le novità per la prima parte di questo 2024.

Da oggi la puntata sarà disponibile su Spotify!

Dal 2023 infatti la FIPE è approdata sul nuovo canale streaming: ogni settimana sarà possibile non solo vedere il Magazine Federale sul nostro canale Youtube FIPE TV, ma anche ascoltarlo dove e quando vuoi!

Resta sintonizzato su tutti i nostri canali social e i siti per conoscere le altre novità in arrivo!

Corsi in partenza a febbraio-marzo 2024

FEBBRAIO

23 febbraio – Corso Fitness Personal Trainer – Lombardia24 febbraio – Corso 1° livello Allenatore Pesistica Olimpica – Toscana

25 febbraio – Corso Strappo e Slancio – Veneto

25 febbraio – Corso Strappo e Slancio – Lazio

25 febbraio – Corso Strappo e slancio – Lombardia

MARZO

2 marzo – Fitness Personal Trainer – Lazio

15 marzo – Fitness Personal Trainer – Trentino Alto Adige

16 marzo – Corso 3° livello Strength Coach Master Sport Specialist – Lazio

16 marzo – Corso 3° livello Master Trainer Health Sport Specialist – Lazio

23 marzo – Allenatore Pesistica Olimpica – Lombardia

23 marzo – Allenatore Pesistica Olimpica – Puglia