Nota del presidente – Brunetta: Test positivo conca navigazione MOSE configura nuova stagione per Venezia e il porto

*NOTA DEL PRESIDENTE*

«L’esito positivo del primo test sulla conca di navigazione di Malamocco

configura l’inizio di una nuova stagione per Venezia e il suo porto. Il

Mose si conferma una soluzione determinante per la salvaguardia della città

e del suo territorio». Lo dichiara il presidente della Fondazione Venezia

Capitale Mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta. Il presidente ha

quindi proseguito: «Come previsto, le navi potranno arrivare in porto anche

con le barriere mobili sollevate. Viene protetta la città ed insieme la sua

economia».