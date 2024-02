(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 INVITO CERIMONIA DI SCOPRIMENTO DELLA TARGA

“LARGO SALVATORE BISBIGLIA” – “IL DELFINO DEL GOLFO”

DOMENICA 18 FEBBRAIO – ORE 12:00

Il Sindaco di Gaeta, dott. Cristian Leccese, è lieto di invitarLa alla cerimonia di scoprimento della targa “Largo Salvatore Bisbiglia”, in memoria del Professore che, per le numerose imprese sportive, era conosciuto da tutti come “Il Delfino del Golfo”.

La cerimonia si terrà domenica 18 febbraio, alle 12:00, in Largo Salvatore Bisbiglia (località Calegna, zona cantieri navali).

Cordialmente

________________________________

dott.ssa Alessandra Aprile

Addetto Stampa

http://www.comune.gaeta.lt.it

________________________________