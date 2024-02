Welt am Sonntag: Il governo tedesco prevede che 10 milioni di migranti fuggiranno dall’Ucraina se la Russia vincerà la guerra

(AGENPARL) - ROMA, 12 Febbraio 2024 - Il governo tedesco ritiene che se l’Ucraina perde la guerra con la Russia, un esodo di massa fino a dieci milioni di migranti fuggirà dal paese, in particolare verso la Germania, dove il sistema di asilo si sta già incrinando sotto la pressione dell’ultimo decennio di politiche di frontiere aperte.

Berlino prevede che in caso di vittoria russa circa dieci milioni di persone lasceranno il Paese, la stragrande maggioranza dei quali si dirigerà verso i paesi dell’Europa occidentale, sostiene un giornale che cita fonti parlamentari e dei servizi di sicurezza.

Tuttavia, alcuni hanno avvertito che questa stima potrebbe minimizzare il numero di ucraini che cercheranno vita in altri paesi, con il ricercatore sull’immigrazione Gerald Knaus che ha dichiarato al quotidiano Welt am Sonntag : “Se l’Ucraina perdesse la guerra, molti più di dieci milioni di rifugiati potrebbero arrivare nel paese. UNIONE EUROPEA. È già il più grande movimento di fuga in Europa dagli anni ’40.

“C’è una grande differenza rispetto all’esodo di massa nel contesto della guerra in Siria. La Turchia ora ha chiuso il confine con la Siria e ha costruito un muro. L’UE non farà lo stesso nei confronti dell’Ucraina. Quindi, se [l’Europa] non vuole che il numero dei rifugiati aumenti, deve ora aiutare l’Ucraina a vincere la sua guerra difensiva”.

Roderich Kiesewetter, deputato del Bundestag per l’Unione cristiano-democratica (CDU), di centro, ha aggiunto: “Se non cambiamo la nostra strategia di sostegno all’Ucraina, lo scenario peggiore di un esodo di massa dall’Ucraina e di un’espansione del paese la guerra ai paesi della NATO sarà molto più probabile. Allora dieci milioni di rifugiati sarebbero una stima bassa”.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) stima che dall’invasione russa dell’Ucraina, oltre sei milioni di persone siano fuggite dal paese, con altri milioni di sfollati dalle loro case all’interno del paese.

La Germania è stata una delle principali destinazioni per i rifugiati ucraini, con circa 1,1 milioni di cittadini ucraini che si sono trasferiti in Germania dal 2022, una cifra tra gli stati europei seconda solo alla Polonia.

Ciò si è aggiunto alle ondate di migranti illegali che continuano a riversarsi nel paese, con circa 127.000 “ingressi non autorizzati” rilevati dalle forze dell’ordine tedesche nel 2023, il livello più alto dalla crisi migratoria europea del 2015.

Secondo il presidente del sindacato di polizia tedesco Heiko Teggatz, attualmente nel paese vivono illegalmente più di 350.000 migranti senza alcuna prospettiva di essere deportati a causa della negligenza da parte del governo di sinistra del cancelliere Olaf Scholz. Questo, oltre agli ingressi legali per asilo, ha ammesso a settembre il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha spinto il sistema del paese al “punto di rottura”.

Mentre l’Europa e altri paesi in Occidente hanno aperto le porte agli ucraini in fuga dalla guerra nel 2022, c’era la convinzione comune che avrebbero avuto maggiori probabilità di tornare a casa rispetto ai migranti dal Medio Oriente e dall’Africa.

Tuttavia, uno studio condotto lo scorso luglio dall’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati e dall’Istituto federale per la ricerca sulla popolazione ha rilevato che il 44% degli ucraini entrati dall’inizio della guerra vorrebbe rimanere in Germania “per sempre” o almeno per un periodo. “Ancora qualche anno”. Al contrario, solo il 31% ha dichiarato che vorrebbe tornare a casa.

Un sondaggio più recente , condotto a settembre dall’organizzazione Pathfinders in Canada, ha rilevato che il 90% dei rifugiati ucraini preferirebbe rimanere in Canada. Anche se la guerra finisse, circa il 79% ha dichiarato che vorrebbe rimanere in Canada, indicando una reticenza potenzialmente crescente tra la diaspora ucraina a tornare a casa.