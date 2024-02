(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *PD, BOLDRINI: NOI DOBBIAMO DIALOGARE CON TUTTI, E’ UNICA POSSIBILITA’ DI

RAPPRESENTA ALTERNATIVA; C’E’ MORBOSITA’ NEL RIMARCARE DIFFERENZE TRA NOI E

M5S*

Le alleanze? “Noi dobbiamo dialogare con tutti, è l’unica possibilità che

abbiamo di rappresentare un’alternativa. C’è una morbosità nel voler

rimarcare le differenze tra noi, il M5S e gli altri partiti”. A dirlo è

l’onorevole Pd Laura Boldrini, intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1

Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

