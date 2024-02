“Orizzonti Verdi”: progetto di formazione per i detenuti della casa circondariale

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 *“ORIZZONTI VERDI”: AL VARO UN INNOVATIVO PROGETTO DI FORMAZIONEPER I

DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LECCE*

Prende oggi l’avvio “Orizzonti Verdi”, un importante progetto di formazione

fortemente voluto dal Rettore dell’*Università del Salento*, professor *Fabio

Pollice* e dalla direttrice della Casa Circondariale di Lecce,

dottoressa *Maria

Teresa Susca*.

Il progetto vede coinvolti i *detenuti della Casa Circondariale di Lecce* e

i *docenti dell’Università del Salento*, in particolare il Dipartimento di

Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali. Quattro detenuti avranno la

possibilità di frequentare un corso di formazione professionale e di

svolgere attività per la cura del verde pubblico, di parchi e giardini a

partire dal verde di Ateneo.

Un progetto di reinserimento sociale, in linea con i principi della

Costituzione, che permetterà ai beneficiari coinvolti di avviare un nuovo

legame con la collettività attraverso azioni concrete di pubblica utilità.

SI tratta di un’occasione per soggetti privati della libertà personale di

reinserirsi nel tessuto lavorativo arricchiti da competenze professionali

che potranno essere determinanti nel processo, mai semplice, di

reinserimento in società una volta scontata la pena. Sostenere progetti

come questo, consente una crescita non solo delle singole persone

coinvolte, ma dell’intera comunità.

La direttrice, dottoressa Susca, ha presentato il progetto spiegando che si

tratta di «un’iniziativa attraverso la quale si offre la possibilità di

formare i detenuti attraverso un corso di formazione sia teorico che

pratico. Questa opportunità potrà offrire a chi frequenta il corso, alla

fine del periodo di detenzione, la possibilità di avviare un’attività

lavorativa al fine di un positivo reinserimento nella società».

«Le quattro persone coinvolte in questo progetto sperimentale», ha spiegato

il Rettore Pollice. «hanno una grande responsabilità: quella di inaugurare

un’opportunità che anche altri detenuti potranno cogliere in futuro.

L’Ateneo sta costruendo una modalità nuova di trasmissione del sapere che è

indirizzata a persone che certamente hanno sbagliato e per questo hanno

sofferto, ma che proprio perché sanno cosa significhi sbagliare si

impegneranno per trovare un nuovo e onesto percorso di vita, fatto di

lavoro e impegno».

La delegata Vignola ha aggiunto: «Non è solo l’Ateneo ad entrare nella

comunità carceraria, ma anche l’inverso. Sono progetti che ci contaminano,

che ci aiutano a crescere da una parte e dall’altra, per cui sono

fondamentali per entrambe le istituzioni. Questo progetto, ideato dal

Rettore, è stato da lui portato avanti con massima determinazione. Si

tratta di un progetto che professionalizza anche chi non ha un titolo di

studio perché gli consentirà di uscire dal corso con una certificazione

ufficiale dell’Università del Salento».

Nello specifico, il percorso di formazione avrà una durata di tre mesi:

complessivamente *130 ore* (di cui 80 di attività pratiche) per il

conseguimento della qualifica di “*manutentore del verde pubblico e privato*”.

La didattica frontale sarà erogata all’interno dell’Istituto Penitenziario

da docenti e tecnici dell’Università del Salento. Parteciperanno soggetti

esterni che operano nel campo della manutenzione del verde, l’Orto Botanico

dell’Università del Salento facente parte del Dipartimento di Scienze e

Tecnologie Biologiche e Ambientali e la Fondazione per la Gestione

dell’Orto Botanico Universitario.

Alla presentazione del progetto il coordinatore del progetto, dottor *Fabio

Ippolito*, responsabile tecnico-scientifico della Fondazione per la

gestione dell’Orto Botanico Universitario, il professor *Gianpietro di San

Sebastiano*, docente di Botanica del DiSTeBA, la dottoressa *Cinzia Conte*,

responsabile dell’Area trattamentale e la professoressa *Marta Vignola*,

delegata del Rettore per i Poli Universitari.

In allegato le foto.

Nella foto 01, da sinistra: Allievi commissari Ilenia Tagliavia e Roger

Durante, professor Pietro Di San Sebastiano, dottor Fabio Ippolito,

professoressa Marta Vignola, dottoressa Cinzia Conte, dottoressa Maria

Teresa Susca, Rettore professor Fabio Pollice, Commissario Gianluca

Benegiamo.

Lecce, 9 febbraio 2024