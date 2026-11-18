(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - L'ufficio Statistica del Comune rende noti i dati definitivi dei prezzi al
consumo a Palermo nel mese di ottobre 2026.
«A Palermo – si legge nel report – l'indice dei prezzi al consumo per
l'intera collettività nazionale (NIC) nel mese di ottobre ha fatto
registrare una variazione congiunturale pari a +1,0% (+1,2% il mese
precedente).
Rispetto a ottobre 2025 la variazione tendenziale è pari a +6,0% (+4,9% il
mese precedente).
L'indice dei prezzi al consumo relativo ai beni ha fatto registrare una
variazione tendenziale pari a +8,7% (+6,5% il mese precedente); l'indice
relativo ai servizi ha fatto registrare una variazione annua pari a +2,1%
(+2,9% il mese precedente)
L'inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli
alimentari freschi, a ottobre è risultata pari a +1,6% (+2,0% il mese
precedente).
Al netto dei soli beni energetici, l'indice dei prezzi al consumo ha fatto
registrare una variazione tendenziale di +2,4% (+2,5% il mese precedente).
L'indice dei prezzi al consumo relativo ai prodotti acquistati con maggiore
frequenza ha fatto registrare una variazione rispetto all'anno precedente
pari a +6,1% (+5,5% il mese precedente)».