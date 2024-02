Cs “FabLab per tutti”

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Ufficio Stampa

FabLab per tutti a Casa CorsiniNel mese di febbraio appuntamenti gratuiti per makers adulti e laboratori Steam per bambini e ragazzi

A febbraio, nuovi appuntamenti gratuiti per makers e per chi vuole condividere e attività di fabbricazione digitale con la collaborazione della community del FabLab di Casa Corsini. E nuovi appuntamenti gratuiti anche per bambini e ragazzi che vogliono imparare divertendosi al FabLab Junior, sempre a Casa Corsini di Spezzano (via Statale n. 83), polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Lunedì 12 febbraio, dalle ore 21, il FabLab apre le porte a chi vuole imparare ad utilizzare gli innovativi macchinari disponibili per la fabbricazione digitale (laser cutter, stampanti 3D, fresa, vinyl plotter e altri), con l’assistenza di esperti.

Mercoledì 14 febbraio, dalle 20.30, si aprono i tavoli di lavoro condiviso per portare avanti i propri progetti, confrontandosi con altri makers. Si replica mercoledì 28 febbraio, sempre alle 20.30.

Per bambini e ragazzi che vogliono giocare con la scienza, la robotica, la chimica, ci sono invece i laboratori gratuiti di Steam education del FabLab Junior.

Lunedì 12 febbraio, dalle ore 17, è in programma un laboratorio pensato appositamente per approfondire il lavoro e i risultati delle scienziate degli ultimi decenni, per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. L’attività è rivolta a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni.

Si prosegue giovedì 22 febbraio, sempre dalle 17 alle 18, con “Programmiamo con Bits ‘n’ Bricks”, laboratorio per bambine/i dai 6 ai 9 anni per imparare le basi del coding giocando con lego Bits ‘n’ Bricks.

Infine giovedì 28 febbraio, laboratorio di coding con il robottino Root, per ragazzi/e dai 10 ai 14 anni. “

Fiorano Modenese, 9 febbraio 2024