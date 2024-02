(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

MENDICINO AD APERI C: DEDICO L’ESORDIO IN SERIE A ALLA MIA FAMIGLIA

Il giovane talento dell’Atalanta U23 è intervenuto alla trasmissione su Lega Pro Official YouTube condotta da Sarah Castellana

Firenze, 7 febbraio 2024. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Come ogni mercoledì sera, alle 19, c’è Aperi C, la trasmissione interamente dedicata alla Serie C NOW su Lega Pro Official YouTube.

Il programma di approfondimento condotto da Sarah Castellana è giunto alla sua quinta puntata ed in trasmissione è intervenuto un ospite d’eccezione: Leonardo Mendicino, centrocampista dell’Atalanta U23, fresco di esordio nella massima serie del calcio italiano.

Il giovane talento neroazzurro ha descritto così il suo debutto: “Già nella fase del riscaldamento, sotto una curva così calorosa come quella dell’Atalanta, ero emozionatissimo. Poi mi ha chiamato mister Gasperini e sono entrato in campo. È stato bellissimo per me e, soprattutto, per la mia famiglia. A loro ed a mio nonno, mancato pochi mesi fa, dedico questo esordio”.

Poi, rispondendo alle curiosità sulla sua vita da calciatore appena diciassettenne: “Indubbiamente è una vita particolare, diversa rispetto a quella di un ragazzo di 17 anni che non gioca tra i professionisti. Allenandomi al mattino con l’Atalanta U23 o con la prima squadra, sono costretto a frequentare la scuola nel pomeriggio”.

Sull’esperienza in Serie C e sul suo percorso di crescita: “È molto importante per un giovane atleta come me confrontarsi con avversari più grandi, che hanno già una carriera alle spalle, e stare in un gruppo composto da giocatori forti. È questo che fa crescere e migliorare sino ad arrivare ai livelli più alti. Nel mondo Atalanta mi ispiro molto a De Roon ed Ederson, sono calciatori completi”.

