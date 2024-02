CS SIAE: programma Casa della Musica 8 febbraio

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 PIAZZA DELLA MUSICA

TANTE STORIE, UN LUOGO UNICO

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO ALLA CASA DELLA MUSICA

Un giovedì ricco di appuntamenti in Casa della Musica. Dalla mattina alla sera: panel industry, presentazioni e showcase, tutti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.Ecco il calendario completo degli eventi di domani:

Ore 10:00 – Rispettiamo la creatività: creativi in gioco a cura di Nuovo IMAIE. Incontro con i ragazzi delle scuole medie sul valore della tutela delle professioni creative. Intervengono: Sergio Cerruti (Presidente AFI), Simona Frassone (Presidente ScuolAttiva Onlus), Isabella Longo (Coordinatrice EMCA), Andrea Miccichè (Presidente NUOVO IMAIE). Modera: Lorenzo Maria Alvaro (ScuolAttiva).

Ore 13:00 – Storia di un vinile ritrovato: i 160 anni della Croce Rossa Italiana. Intervengono Debora Diodati (Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana), Maurizio Biancaterra (Presidente Regionale Liguria Croce Rossa), Ettore Guazzoni (Presidente Croce Rossa Sanremo), Pierumberto Ferrero (Ufficio cultura CRI e ideatore del Vinile).

Esibizione live di The Sweet Life Society guest Momo.

Ore 14:00 – Panel Industry a cura di AudioCoop – Indipendenti & Made in Italy: dal territorio alla globalizzazione, quali percorsi per la tutela e la crescita della diversità musicale in un mercato omologato.

Saluto del Sottosegretario alla Cultura On.le Gianmarco Mazzi

Intervengono Sergio Cerruti (Presidente AFI), Luca Fornari (AudioCoop), Giuliano Biasin (Esibirsi), Claudia Barcellona (Terapia Artistica Intensiva), Moreno Conficconi (Obis), Claudio Carboni (Consigliere di Gestione SIAE), Enrico Capuano (OdS Nuovo Imaie) e altri interventi con presentazione del Progetto Santa Balera. Coordina: Giordano Sangiorgi (MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti).

Ore 15:00 – Caffè d’autore – Presentazione del libro Ho vinto il Festival di Sanremo di Nico Donvito e Marco Rettani (la Bussola)

Ore 16:00 – Panel Industry promosso da SCF & Evolution – La rendicontazione analitica per i diritti connessi: scenari ed evoluzioni. Intervengono Luca Barone (Vicepresidente Evolution), Stefano Longhini (Direttore Gestione Enti Collettivi, Diritto d’autore, Contenzioso, Affari Legali Mediaset), Francesco Cusolito (Direttore Licensing SCF).

Ore 17:00 – Panel Industry a cura di Nuovo IMAIE – La musica diffusa nei locali pubblici: profili e prospettive di un diritto in crescita. Intervengono Rodolfo Citterio (Consigliere delegato FIPE), Agnese Di Santo (Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali – Accordi Musica NUOVO IMAIE), Mariano Fiorito (Direttore Generale SCF), Isabella Longo (Responsabile Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali NUOVO IMAIE), Davide Rossi (Direttore Generale Aires), Nicola Migliardi (Chief Operation Officer Music SIAE). Modera Cristiana Tomei (Nuovo IMAIE).

Ore 18:00 – Panel Industry a cura di Assomusica – Gli spettacoli dal vivo e le nuove frontiere del turismo culturale in Italia. Introduce: Carlo Parodi (Presidente Assomusica), Alberto Biancheri (Sindaco di Sanremo), Sen. Gianni Berrino (Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Renato Tortarolo (Consiglio Superiore dello Spettacolo), Fulvio De Rosa (Direttore Generale Shining Production), Alfonso Troiano (AD Anni 60 Produzioni). Modera Francesca Angeleri – Giornalista Il Corriere della Sera.

Ore 19:00 – showcase di Bianco

Ore 19:45 – showcase di Cricca

ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo) dal 1996 riunisce le imprese culturali e creative del settore, operanti su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al ruolo delle PMI. Entità qualificata e rappresentativa degli operatori professionali del comparto, è il principale interlocutore di enti e istituzioni per il settore. È referente italiano del comparto per l’Unione Europea.

AUDIOCOOP è da 25 anni l’associazione di editori ed etichette discografiche indipendenti delle piccole realtà musicali del nostro paese. Ha circa 300 soci e mandanti iscritti ed effettua da sempre attività di collecting per i suoi associati, da un triennio insieme all’AFI, riuscendo a raccogliere anche per le più piccole imprese musicali gli spettanti diritti di copia privata e connessi. È componente del Tavolo dello Spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura.

EVOLUTION è una società di collecting indipendente, regolarmente iscritta all’AGCOM, nata nel 2015 con il fine di gestire, in Italia e all’estero, i compensi per i diritti connessi e di copia privata dei Produttori di Fonogrammi e Artisti Interpreti ed Esecutori previsti dalla legge sul diritto d’autore. La collecting, fondata e gestita da produttori indipendenti, ripartisce ai propri Soci e Mandanti tali compensi in modo rapido e trasparente.

NUOVO IMAIE è una collecting fondata e governata da artisti che gestisce i diritti connessi degli Artisti Interpreti Esecutori ripartendo i compensi da loro maturati nei settori audiovisivo e musica. Rappresenta in Italia nel mondo oltre 1 milione di artisti interpreti esecutori e svolge attività di promozione, formazione e sostegno in favore degli artisti favorendo ogni attività direttamente o indirettamente finalizzata a tutelare il prodotto culturale e il lavoro degli attori, doppiatori e musicisti.

SCF è il principale punto di riferimento in Italia per la raccolta e distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici in caso di diffusione di musica: rappresentiamo etichette discografiche indipendenti e major internazionali e offriamo il più ampio catalogo disponibile oggi in Italia (circa 30 milioni di brani). Rilascia licenze e incassa i compensi per l’utilizzo del repertorio rappresentato, distribuisce le royalties raccolte in Italia e all’estero agli aventi diritto e tutela i produttori discografici in tutti i tavoli istituzionali.

Con il patrocinio di: RAI

Main partner: ASSOCONCERTI, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, NUOVO IMAIE – – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori

Partner: ASSOMUSICA

Supporter: AUDIOCOOP, EVOLUTION, PMI e SCF

Media partner: RAI RADIO2Produzione esecutiva: iCOMPANY

