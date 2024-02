(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 *SANREMO, SIRACUSANO: MENGONI E AMADEUS SI SONO DICHIARATI ANTIFASCISTI?

COME TUTTI NOI, DA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DICO CHE SIAMO TUTTI

ANTIFASCISTI, FASCISMO CONSEGNATO ALLA STORIA*

Mengoni e Amadeus hanno cantato ‘Bella Ciao’ e si sono dichiarati

antifascisti? “Come tutti noi, siamo tutti antifascisti e da rappresentante

del governo penso di poter dire che siamo tutti antifascisti. Il fascismo è

stato consegnato alla storia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da

Pecora, la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento ed esponente di Fi

Matilde Siracusano.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

