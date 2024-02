Comunicato stampa: Presentato a Carlentinin il libro di Salvatore Di Salvo, “La comunicazione cristiana nei social”

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 *Presentato a Carlentini il libro di Salvatore Di Salvo, “La comunicazione

cristiana nei social”*

*Carlentini (Sr), 5 febbraio 2024 -* «Un’approfondita analisi di stringente

attualità. Un percorso che conduce il lettore ad attraversare il mondo dei

social, dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi». Con queste

parole Francesco

Pira, prof. associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi

dell’Università degli Studi di Messina, si è espresso su “La comunicazione

cristiana nei social” (edizione Apalós), il libro del giornalista Salvatore

Di Salvo, nel corso della prima presentazione che si è tenuta alla presenza

di oltre quattrocento persone che hanno riempito la Chiesa Madre di

Carlentini.

All’evento, moderato da Alessandro Ricupero, vicedirettore dell’Ufficio

Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa, erano presenti i

sindaci di Carlentini, Giuseppe Stefio, e Lentini, Rosario Lo Faro, il

viceprefetto, il capo di gabinetto della prefettura di Siracusa, Alberto

Grassia, in rappresentanza del prefetto Raffaela Moscarella, il dirigente

del commissariato di polizia di Lentini, Alessandro Sciacca, il maggiore

Stefano Santuccio, comandante della compagnia carabinieri di Augusta, i

comandanti della Polizia municipale, i rappresentanti delle associazioni

culturali, ecclesiali, i club service di Lentini e Carlentini e i

rappresentanti dell’Ucsi Sicilia.

A rendere ancora più prezioso l’evento, l’esibizione del Coro polifonico

europeo “Giuseppe De Cicco” diretto dal M° Maria Carmela De Cicco e del M°

Cunegonda De Cicco. La presentazione è stata aperta dai saluti di don

Salvatore Siena, il quale ha sottolineato che «bisogna riflettere oggi

sull’utilizzo dei social», dalla lettura dei due messaggi del vescovo di

Acireale, Mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale

Siciliana e dell’arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, delegato

Episcopale per le Comunicazione sociale della CeSi.

«La comunicazione attraverso le immagini è un linguaggio potente e

universale – ha scritto Mons. Antonino Raspanti -. La comunicazione e la

fede sono strettamente intrecciate tra loro. Nelle comunità religiose

spesso si utilizzano diversi mezzi di comunicazione, come le omelie, le

preghiere, i canti e segni, per trasmettere valori, norme morali e la

storia della propria fede. Anche le foto possono trasmettere emozioni,

raccontare storie e catturare momenti in modo immediato. Così come ha fatto

la nostra protagonista delle foto. Senza l’uso delle parole, le immagini

possono superare barriere linguistiche, consentendo una comprensione

profonda e immediata. Tuttavia, è importante ricordare che

l’interpretazione delle immagini può variare tra le persone, poiché ognuno

porta con sé esperienze e prospettive uniche».

Per l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, «il libro tratta

tematiche attuali e urgenti, in un periodo in cui la comunicazione ha

un’incredibile potenzialità ma, nello stesso tempo, presenta dei rischi e

delle storpiature, soprattutto quando non rispetta i canoni della

professionalità, della moralità e della verità».

Poi l’intervento dei due sindaci di Carlentini, Giuseppe Stefio, e Lentini,

Rosario Lo Faro, del vice prefetto Alberto Grassia, della presidente

dell’Azione cattolica della chiesa madre, Stefania Breci, e del presidente

della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione.

Il prof. Francesco Pira ha sottolineato che «emerge il ruolo del

giornalista impegnato nel sociale e nella chiesa cattolica. A dare l’input

a questo lavoro il messaggio whatsapp di Sabrina Fugazza, collaboratrice

dell’Opera “San Luigi Orione” della provincia di Pavia, contenente una

preghiera scritta da don Luca Roveda, agiografo della diocesi di Pavia, che

chiedeva aiuto a Salvatore per la relativa diffusione e recita nelle varie

parrocchie italiane. La voglia di informare in modo diverso e di lasciare

alla rete qualcosa in grado di toccare le coscienze e accarezzare i cuori.

Sabrina ha fatto un lavoro prezioso tra immagini e riflessioni. Oggi

viviamo in una società delle immagini e le foto e i post di Sabrina

testimoniano come le immagini possono trasmettere in un modo diverso la

fede».

Nel suo intervento, Orazio Mezzio ha sottolineato la necessità di

«comunicare avendo cura dell’altro. Tra le immagini e i post di Sabrina,

molto belle, ne ho scelto una che sintetizzasse il lavoro di Salvo che,

insieme a Sabrina, hanno scelto tredici post che poi sono stati commentati

dai due sacerdoti. Tra questi uno è molto significativo: “La magia è un

posto che ti permette di passare dal mondo visibile a quello invisibile. E

imparare le lezioni da entrambi i mondi. Don Luca Roveda commenta: “Non si

vive per abitudine, si vive per inquietudine. L’arte (l’artista) trasforma

l’inquietudine di infinito in creatività”.

Prima delle conclusioni dell’autore, l’intervento del professore Riccardo

Rodano, che ha sottolineato l’impegno di Salvo per la comunicazione,

contribuendo alla nascita del coordinamento delle fedi a Catania. Poi

l’intervento finale dell’autore. «Tutti noi siamo comunicatori e siamo

fatti di cielo perché il nostro mondo interiore non ha confini proprio come

la comunicazione – ha detto – ecco il motivo per cui, se ci mettiamo

anche arte e bellezza nel comunicare, diventiamo noi stessi veri pionieri,

portatori sani di emozioni e fraternamente, costruttori di un mondo

migliore. Mi piace definirmi “artigiano della comunicazione” perché credo

di essere un comunicatore attivo che continua a consumare la “suola delle

scarpe” perché un vero giornalista deve anzitutto saper raggiungere, con i

mezzi propri a disposizione, i cuori altrui, proprio come una volta quando

non c’era nulla, solamente una sana e genuina volontà di testimoniare e

cambiare le cose con quel poco che si aveva a disposizione. Mi piacerebbe

che tutto questo portasse ad una vera consapevolezza dell’importanza della

comunicazione semplice, impregnata di spirito e di umanità, che non sia

imitabile perché fonte di creatività, ingegno e passione, una comunicazione

che non si ispiri mai alle dinamiche sterili dell’intelligenza artificiale

e che sia spunto per le nuove generazioni che hanno il bagaglio della

storia ma anche la speranza del cambiamento ed il nostro sostegno. In

questo momento delicato della vita c’è bisogno che tutti noi giornalisti e

comunicatori riscopriamo la nostra “vocazione” e “missione”, indossiamo

“scarpe nuove” e impugniamo le nostre spade che non sono altro che le

nostre penne. Lasciamoci condurre dai nostri cuori ma soprattutto dalla

nostra creatività, coinvolgendo menti illuminate e nuovi talenti, per

arrivare appassionati all’appuntamento del Giubileo del 2025 in qualità di

veri e grandi Riformatori, chiamati ad essere non solo “nuovi apostoli”

e “pellegrini di speranza”, ma protagonisti di un Rinascimento

Comunicativo che sa educare e rincuorare le coscienze, sprezzanti dei

pericoli e dei giudizi fuorvianti, testimoni credibili e cultori di

bellezza autentica che sola la vera comunicazione sa donare».