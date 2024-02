(ACON) EX FIERA PN. BASSO (FDI): BENE ESITO TAR, GARANTITO DIRITTO ALLO SPORT

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 5 feb – “Un’opera importante come la

rigenerazione dell’ex Fiera non poteva essere ostaggio di chi

voleva solo lo scontro politico per delegittimare le scelte del

sindaco Alessandro Ciriani e della sua Giunta ergendosi a

paladino dell’ambiente, dimenticandosi delle sue sconsiderate

opere, vedasi il nuovo ospedale”.

Queste, in una nota, le parole del consigliere regionale

Alessandro Basso (FdI) dopo l’esito del Tar regionale che ha

visto legittimata la posizione del Comune di Pordenone nel

procedere alla realizzazione dei lavori di rigenerazione legati

ai fondi del Pnrr.

“Nascondersi dietro a un finto ambientalismo per bloccare

un’opera che guarda al futuro di Pordenone e dei giovani che la

frequenteranno fa parte di un sistema che la sinistra adotta

ormai da anni in tutte le sfere che pensa siano di sua

competenza”: cos? l’affondo di Basso nei confronti “di chi si ?

visto rigettare il ricorso come inammissibile e infondato”.

“In questo caso il diritto allo sport – conclude il consigliere –

? stato tutelato e garantito”.

ACON/COM/fa

051552 FEB 24