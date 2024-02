(AGENPARL) – POLI dom 04 febbraio 2024



È con tristezza che apprendiamo della scomparsa a 88 anni di Luigi Lucci, per tutti Gigi, sindaco del Comune di Poli per 8 anni. Il Sindaco Federico Mariani esprime il suo cordoglio anche a nome dell’Amministrazione comunale.

La lunga malattia, che lo aveva fiaccato nel corpo, non ne aveva però allentato il suo spirito di attaccamento al paese. In questo momento difficile, ci uniamo nel dolore, ricordando il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità.

Con le più profonde e sentite condoglianze

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

Fonte/Source: http://www.halleyweb.com/c058078/po/mostra_news.php?multiente=c058078&tags=&area=h&x=&id=1380