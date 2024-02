SCOMPARSA GIACOMO LOSI. IL CORDOGLIO DELL’ASSESSORA ALLO SPORT DEL XIII MUNICIPIO, ARIANNA UGOLINI E DEL FIDUCIARIO CONI DEL XIII MUNICIPIO, ANTONIO RANALLI

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 *SCOMPARSA GIACOMO LOSI. IL CORDOGLIO DELL’ASSESSORA ALLO SPORT DEL XIII

Roma, 4 febbraio 2024

Anche il XIII Municipio di Roma Capitale piange la scomparsa di Giacomo

Losi, Lo storico capitano della Roma calcio, venuto a mancare questa sera

all’età di 88 anni.

“Oltre a ricordare Giacomo Losi per il campione che è stato”, ha affermato

l’assessora allo sport del XIII Municipio, Arianna Ugolini, “vogliamo

ricordare Core de Rome per l’importante lavoro svolto sul territorio, e in

particolare nel quartiere di Valle Aurelia, con la società calcistica Nuova

Valle Aurelia. Tanti ragazzi hanno calcato il campo in terra di Via Ettore

Stampini. Losi ha dato a tanti giovani importanti possibilità di fare sport

in un contesto pulito, come lui è sempre stato sul campo e nella vita”.

Al cordoglio per la scomparsa di Losi si unisce anche il fiduciario CONI

del XIII Municipio di Roma Capitale, Antonio Ranalli che a nome di tutto il

movimento sportivo territoriale ricorda Losi per essere stato “per anni un

punto di riferimento importante per il XIII Municipio, avendo seguito e

diretto la scuola calcio Nuova Valle Aurelia, dove si sono formati tanti

ragazzi del territorio e rappresentando un punto di riferimento importante

non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale. Un forte abbraccio a

tutta la famiglia e ai tanti sportivi e tifosi che in queste ore lo stanno

ricordando”.