(ARC) Sport: Anzil, portare attivit sportive nei luoghi pi iconici del Fvg

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Ariis di Rivignano Teor, 4 feb – “Consentire ai nostri giovani

di praticare attivit? all’aperto in luoghi iconici del nostro

territorio ? il filo conduttore del progetto ‘Vola in alto con lo

sport’ che oggi ha permesso a 450 partecipanti di vivere una

giornata all’insegna dello sport nel suggestivo parco di Villa

Ottelio Savorgnan”.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura e allo

Sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, intervenuto in

occasione della gara di cross country (corsa campestre) valida

per la 3^ prova del campionato regionale di societ? di cross

cadetti e ragazzi che si ? svolta ad Ariis di Rivignano Teor e ha

visto, oltre ai giovani atleti provenienti da tutto il Friuli

Venezia Giulia, la presenza di circa 1500 persone.

Nel portare i saluti del governatore della Regione Massimiliano

Fedriga, Anzil ha premiato nei magazzini del sale del compendio

della Villa alcuni dei vincitori esordienti al termine delle

rispettive gare e rimarcato i valori dello sport.

“Nel passato si ? sempre giocato all’aperto ma in questo periodo

storico i nostri ragazzi tendono a preferire giochi tecnologici

da vivere in solitudine, questo fa parte del progresso – ha

aggiunto Anzil – ma siamo convinti che si debba restituire loro

la possibilit? di praticare lo sport all’aria aperta nei luoghi

pi? belli della regione. Vola alto con lo sport unisce proprio il

connubio sport e cultura: ? un progetto che consente di portare

fuori dalle sedi tradizionali, in luoghi suggestivi, le

discipline sportive”.

Il vicegovernatore ha ringraziato il Coni Fvg per la

collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, in

particolare sul progetto ‘Vola Alto con lo Sport’, un percorso di

eventi che coinvolge scuole, associazioni e Comuni del

territorio. Eventi sportivi, laboratori, incontri, formazione e

mostre per vivere insieme un nuovo modello di inclusione e

condivisione nel territorio dello sport per tutte le et?.

Anzil ha rivolto un apprezzamento anche a tutti coloro che si

sono spesi per l’organizzazione dell’evento odierno, fra cui

l’associazione sportiva dilettantistica Atletica 2000 di Codroipo

che lo ha curato con l’autorizzazione del comitato regionale

Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), il Comune di

Rivignano Teor fino alle Pro loco Teor, Cuore dello Stella Ariis,

Rivignano e il comitato Villa Ottelio Savorgnan.

ARC/LP/ep

041442 FEB 24