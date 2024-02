(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 San Marino, lì 3 febbraio 2024

comunicato stampa

Gli Under 22 battono anche il Cailungo: a Fiorentino apre e chiude Bortolotto

I minuti di recupero regalano agli Under 22 la seconda vittoria consecutiva dopo quella della scorsa domenica contro il Pennarossa. Il Cailungo, vincente all’andata, viene colpito agli estremi del match e perde la convivenza in classifica con la banda allenata da Matteo Cecchetti, ora 14° in graduatoria. A fare la differenza, al Crescentini di Fiorentino, la prima doppietta in maglia Academy di Camilo Bortolotto.

La gara si sblocca quando la lancetta dei minuti non ha ancora completato un giro. Bortolotto, in pressione alta, recupera un pallone che transita sui piedi di D’Addario, Giocondi e ancora D’Addario prima di tornare a disposizione del centrocampista di origini argentine, che batte Morelli da posizione ravvicinata. La risposta del Cailungo è affidata ad un tiro potente di Mastria, di poco alto rispetto alla porta difesa da Borasco. La squadra di Roberto Sarti insiste nella ricerca del pari, reclamando un penalty al 13’ per un atterramento di Quaranta in area di rigore dopo una sgroppata del difensore rossoverde lungo l’out di sinistra. Poco dopo Raschi impegna dal limite Borasco, che sbroglia in due tempi. Il Cailungo continua il suo forcing, collezionando però solo un paio di conclusioni velleitarie dalla distanza, una di Giangrandi e l’altra di Lago, entrambe fuori dallo specchio. Borasco torna ad essere chiamato in causa su due calci di punizione battuti da Raschi. Nel primo caso l’estremo di Cecchetti è bravo nello scegliere il tempo dell’uscita, mentre nel secondo deve sfoderare una grande parata sull’incornata di Zonzini destinata a “morire” all’incrocio dei pali. Sull’angolo conseguente, Mastria pennella per la testa di Gattei Colonna, che in area piccola coglie una clamorosa traversa. Nella ripresa il Cailungo torna pericolosissimo su corner. Dalla bandierina Raschi mette il pallone sul secondo palo per Lago, il cui colpo di testa chiama Borasco ad un’altra paratissima salva-risultato. La squadra di Borgo Maggiore resta comunque ben presente nell’area di rigore dei Biancoazzurri. Sugli sviluppi dell’ennesimo corner, Giangrandi si accenta da sinistra e carica un tiro che, deviato, si trasforma in un’assistenza per Zonzini. Il resto lo fa l’ex Tre Penne e Domagnano, bravissimo a girarsi in uno spazio ristretto e a rubare il tempo a Borasco con una rasoiata che vale l’1-1. Di lì a pochissimo, altro giro dalla bandierina e altra conclusione del Cailungo: il mancino di Lago termina alto dopo una deviazione.

Superata la fase burrascosa, la San Marino Academy torna a conquistare campo. All’82’ una bella combinazione D’Addario-Giocondi-Bortolotto viene cancellata dalla bandierina del guardalinee. Poi, al 4’ di recupero, arriva l’episodio che fa saltare il banco. Giacopetti recupera palla e avvia la ripartenza dei giovani Biancoazzurri; Bortolotto subentra e apre il gioco per Luvisi, che calcia immediatamente in porta. Sulla respinta incerta di Morelli si avventa come un falco Bortolotto, che in diagonale infila nel sacco il pallone della doppietta personale e del quarto successo in campionato della formazione allenata da Matteo Cecchetti.

Campionato Sammarinese BKN301, 17. giornata | Cailungo – San Marino Academy 1-2

CAILUNGO

Morelli; Iuzzolino, Gattei Colonna, Mastria, Quaranta (dall’80’ Vittori), Tani, Raschi (dal 64’ Basile), Zonzini, Lago (dal 64’ Panvini), Giangrandi, Urbinati (dall’85’ Senja)

A disposizione: La Monaca, Mbaye, Vagnini

Allenatore: Roberto Sarti

SAN MARINO ACADEMY

Borasco; M. Sancisi, Giambalvo, Zavoli, Giocondi (dall’85’ Severi), Valli Casadei (dal 62’ Luvisi), N. Sancisi, Bortolotto, Casadei (dal 75’ Renzi), D’Addario, Famiglietti (dal 62’ Giacopetti)

A disposizione: Grana, Sarti, Molinari, Caddy, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Fabrizio Morisco, Luca Tura

Quarto ufficiale: Francesco Mineo

Ammoniti: Iuzzolino, Giocondi, Tani

Marcatori: 1’ e 90+4’ Bortolotto, 59’ Zonzini

Ufficio Stampa