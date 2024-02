(ACON) SALUTE. LIGUORI (PAT-CIV): REGIONE ISTITUISCA REGISTRO FIBROMIALGIA

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 3 feb – Il punto della situazione sulla

fibromialgia in Friuli Venezia Giulia ? stato fatto oggi, a

Udine, dalla consigliera regionale Simona Liguori, di Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg, con la coordinatrice Elisa Lombardi e

alcuni associati del Comitato fibromialgici uniti (Cfu).

“Le preoccupazioni del Comitato – spiega Liguori in una nota –

sono anche le nostre. Tra le difficolt? per arrivare ad una

diagnosi ed essere creduti e la necessit? di non essere

considerati invisibili oppure semplicemente depressi, la realt?

di un malato di fibromialgia andrebbe affrontata con maggiore

interesse da parte delle Istituzioni, portando soluzioni concrete

a livello nazionale e regionale”.

“La fibromialgia – ? stato ricordato una volta di pi? a Udine e

cos? fa anche la Liguori – ? una sindrome caratterizzata da

dolore cronico, depressione, alterazioni del sonno e del riposo,

disturbi della memoria. In Italia si stimano circa 2 milioni di

malati (90% sono donne), dei quali pi? o meno 30mila risiedono in

Friuli Venezia Giulia (circa il 3% della popolazione regionale).

I numeri sono riferiti a stime fatte dal Cfu, che si occupa delle

persone ammalate di quella che viene definita la malattia

‘invisibile’, dal momento che in tanti casi ci vogliono anni

prima di arrivare alla diagnosi pur compromettendo molto, nel

frattempo, la qualit? di vita di chi ne soffre. Dopo Covid-19, il

rischio di fibromialgia pare sia cinque volte pi? alto rispetto

al normale (dati studio pubblicato su Plos One) ed ? anche per

questo che l’attenzione verso la fibromialgia deve sempre essere

alta”.

La consigliera spiega “cosa si potrebbe fare nel concreto. Il Cfu

e la sottoscritta attraverso numerosi atti d’Aula attendono da

anni che venga attivato il Registro regionale della fibromialgia

(la cui istituzione ? per altro prevista dalla legge regionale

13/2017 e consentirebbe una stima di tutte le persone affette da

questa terribile patologia). A livello nazionale, gli ammalati

attendono che la fibromialgia venga inserita nei Livelli

essenziali di assistenza (Lea), gli elenchi ministeriali delle

patologie croniche. E poi c’? sempre l’annosa questione delle

liste d’attesa dato che per la terapia del dolore nelle strutture

sanitarie regionali serve ancora molto tempo prima di potervi

accedere”.