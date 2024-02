Uispress n. 5 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 2 febbraio 2024

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Uispress n. 5 – venerdì 2 febbraio 2024 Anno XLII

Margherita che ha scelto la carrozzina per giocare a basket: “Così andiamo tutti alla stessa velocità”

“Margherita si è avvicinata al basket in carrozzina *circa due anni fa* tramite un suo compagno di classe, un ragazzo con disabilità che frequentava la Bebe Vio Academy – l’accademia che consente di praticare sport paralimpici – Il suo amico si era appassionato al calcio da seduto mentre a Margherita sono subito piaciuti la scherma e il basket in carrozzina”.

Inizia così la storia di *Margherita Contrastini*, una ragazza di dieci anni* senza alcuna disabilità *che si innamora di uno sport paralimpico. Una scelta non convenzionale, spontanea e controcorrente che è un inno all’uguaglianza. Il padre, Giorgio, ci racconta com’è iniziato tutto e sottolinea il concetto espresso da sua figlia che più lo ha colpito: *“Il basket in carrozzina mi piace perché andiamo tutti alla stessa velocità”*.

“L’anno scorso – prosegue papà Giorgio – un istruttore dell’Academy che è anche uno dei responsabili della* Briantea84* – *società affiliata Uisp Lariano* che partecipa al *Campionato nazionale Uisp di basket in carrozzina* – le ha proposto di iniziare con loro un percorso nel basket in carrozzina”.*

*In questi giorni il basket in carrozzina Uisp è stato al centro dell’attenzione anche della *TgR Rai Umbria*. Il servizio di Giulia Monaldi è dedicato al “Superteam Libertas”, unica squadra umbra che partecipa al Campionato nazionale Uisp. Parla *Fabrizio Forsoni, presidente Uisp Umbria*

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI UMBRIA [1]*

[2] L’Uisp aderisce alla Giornata di mobilitazione nazionale per il cessate il fuoco del 24 febbraio

*Rete pace e disarmo, Europe for peace e Coalizione Assisi pace giusta* promuovono per *sabato 24 febbraio* una Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane* per il cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina*. L’Uisp nazionale ha aderito alla mobilitazione. La guerra è tornata ad essere uno strumento di regolazione dei conflitti, mettendo *a rischio la sopravvivenza dell’umanità e del pianeta*. Ha preso corpo l’idea che l’ordine mondiale debba essere basato sullo scontro tra blocchi e non sulla collaborazione e la giustizia tra i popoli.

*Si compiono i due anni di guerra in Ucraina*, con centinaia di migliaia di morti, milioni i profughi in fuga ed un terzo del paese distrutto. *L’ultimo e più drammatico esempio di questa spirale distruttiva* è ancora una volta in Medio Oriente e l’elenco dei conflitti, delle guerre, delle violenze purtroppo non finisce qui

[3] Trento Capitale europea volontariato 2024: sabato 3 febbraio l’apertura con Mattarella, ci sarà anche l’Uisp

Il capoluogo trentino si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la consacrazione ufficiale della città a Capitale europea e italiana del volontariato 2024. *La festa è prevista per sabato 3 febbraio, dalle 11 al “T Quotidiano Arena”*. Saranno presenti oltre 1.200 volontari e 400 studenti, assieme ai rappresentanti delle istituzioni provinciali, regionali e degli enti locali. *Parteciperà anche Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*.

Il Presidente della Repubblica sarà l’ospite d’onore del grande evento di apertura che darà il via a un anno speciale, ricco di iniziative che mirano a far conoscere e a rafforzare la rete dell’associazionismo locale. *Il volontariato cittadino nel 2024 sarà valorizzato come opportunità di crescita personale e collettiva*, capace di rendere la città più vivibile, di promuovere la solidarietà, l’accoglienza e i valori europei di democrazia e partecipazione

[4] Carcere e diritti: l’esperienza quarantennale dell’Uisp tra sport e inclusione. Ecco le tappe del percorso

*L’esperienza diffusa dell’Uisp all’interno delle carceri italiane risale a circa quarant’anni fa*, quando sono iniziati, in varie città, numerosi corsi e attività sportive rivolte a detenuti, con l’ingresso all’interno del carcere di tecnici ed educatori sportivi dei Comitati Uisp. Parallelamente hanno preso il via le prime manifestazioni sportive con la partecipazione di detenuti, personale penitenziario ed atleti esterni

Le carceri e le condizioni dei detenuti in questi giorni sono sotto i riflettori, a causa delle drammatiche immagini di *Ilaria Salis* giunte dall’Ungheria e dell’impietoso report dell’associazione *Antigone*, che include nelle sue valutazioni la presenza o meno nelle carceri di spazi adatti per la pratica di attività motoria. Infatti, l’Uisp sa bene grazie alla sua lunga esperienza in questo ambito, quanto sia utile lo svolgimento di sport e attività fisica per la qualità della vita e il reinserimento delle persone in stato di detenzione. Un esempio che ha ricevuto in questi giorni grande eco [5] è quello di *Fabrizio Maiello*, che proprio grazie a Vivicittà in carcere e alla sua passione per il calcio è uscito dal circolo della criminalità

[6] “Un giorno l’Uisp mi è venuta ad incontrare in carcere”, Fabrizio Maiello racconta a Rai1 la sua esperienza

*Sabato 27 gennaio su Rai1, nel programma “ItaliaSì!”* di Marco Liorni, Maiello ha raccontato la sua rinascita grazie allo sport. Dopo aver giocato nelle giovanili del Milan e del Monza, la vita di Fabrizio viene rovesciata del tutto a seguito di un infortunio al ginocchio che spezza la sua futura carriera da calciatore e da lì a poco finisce in carcere.

Nel periodo di detenzione le giornate erano tutte uguali. Poi, all’improvviso tutto cambia: “*Nel 1997, è successo qualcosa che mi ha cambiato la vita*: un giorno *arrivò l’Uisp ad organizzare una corsa* di 1km all’interno della casa circondariale in cui mi trovavo – racconta Maiello – Da quel momento sono tornato ad essere un bimbo, dormivo con la palla e mi allenavo, le mie giornate sono tornate ad avere un senso”.

*CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVISTA COMPLETA [7]*

[8] Firmato il protocollo d’intesa tra Uisp ed Aism: un comune impegno per i diritti che ha radici lontane

È stato siglato presso la Sede Nazionale AISM di Genova, a pochi passi della Lanterna, il *protocollo d’intesa tra AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti*. Con la firma dei presidenti nazionali Francesco Vacca e Tiziano Pesce, viene sancito e rinnovato l’impegno alla collaborazione tra due grandi realtà del terzo settore italiano, che *ha radici lontane, a partire dagli anni ’90 con il lancio di Bicincittà*, manifestazione ciclistica non competitiva aperta a tutti che promosse anche raccolte fondi a favore di AISM. “Con AISM ci metteremo al lavoro per implementare progettualità già esistenti e ne avvieremo di nuove, per *valorizzare il ruolo dello sport e dell’attività fisica* a supporto degli obiettivi dell’Agenda 2030″, dichiara il *presidente nazionale dell’Uisp Tiziano Pesce*.

“Lo sport, per definizione inclusivo, è un *potente strumento di partecipazione sociale* che sostiene e sviluppa le abilità ed il funzionamento delle persone, non solo al livello agonistico ma nella quotidianità di vita di tutti”, dichiara il *presidente nazionale di AISM, Francesco Vacca **

[9] La formazione Uisp prosegue su tutto il territorio, al centro qualità e aggiornamento

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle *180 discipline organizzate in tutta Italia*, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti.

Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio *finalizzate al benessere*, al gioco, al divertimento, ma anche *all’educazione, all’inclusione*, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[10] Sport Point, mercoledì 7 febbraio nuovo incontro su “La gestione dei collaboratori retribuiti”

Proseguono gli incontri gratuiti di consulenza e aggiornamento proposti dall’Uisp nell’ambito del progetto nazionale Sport Point. Il prossimo appuntamento si terrà *mercoledì 7 febbraio alle ore 18* e sarà dedicato alla *gestione dei collaboratori retribuiti. *

*PER ISCRIVERTI ALL’INCONTRO DEL 7 FEBBRAIO CLICCA QUI [11]*

Proseguono anche a livello locale le iniziative dell’Uisp, per aprire un momento di dialogo e confronto sul territorio. *Sabato 3 febbraio Uisp Pisa* organizza *”L’associazionismo e gli aspetti legali”*: l’incontro si terrà a partire dalle 10, al Centro Polivalente San Zeno

[12] Rigenerare piazze e comunità, un passo alla volta. A Matera proseguono le azioni del progetto Sport Civico

L’aula magna dell’istituto Bramante, partner del progetto, sarà il teatro della *seconda fase del progetto di Uisp Matera*, che si aprirà con un evento di presentazione *sabato 3 febbraio* alle 17.30. Sarà un incontro aperto a tutti e tutte le cittadine, per raccogliere idee e bisogni in vista del percorso di *coprogettazione dello spazio pubblico* che coinvolgerà la comunità materana nella rigenerazione di Piazza Degli Olmi.

“Con l’assemblea di sabato si apre la parte più civica, di assemblea, di scambio e dialogo con la cittadinanza. *Vogliamo che sia un percorso condiviso*, anche perchè la nostra intenzione è quella di proseguire con le attività in piazza anche dopo la fine del progetto”, spiega *Peppe Pecora, coordinatore locale di Sport Civico*

[13] Rapporto Sport 2023: aumenta la dimensione economica, che rappresenta l’1,3% del PIL

Evidenziare la rilevanza economica e la capacità di generare benefici sociali addizionali del settore sport. È questo l’obiettivo del *Rapporto Sport 2023* [14], prima indagine di sistema, presentata martedì 30 gennaio dall’*Istituto per il Credito Sportivo* e da *Sport e Salute* alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

La pubblicazione ha l’obiettivo di *accendere un faro sul grande potenziale dell’industria sportiva*, fornendo un quadro del contributo al PIL, della domanda di pratica sportiva, dello stato del parco impianti nazionale e della dimensione di impatto dello sport. *Uno strumento a supporto delle politiche per lo sport* che offre, attraverso l’utilizzo di dati completi e allineati al quadro metodologico raccomandato dalla Commissione europea, la base informativa di riferimento per la determinazione del valore economico e sociale della filiera estesa dell’industria sportiva

[15] Uisp Empoli Valdelsa: investire in democrazia, sport e crescita civile con bambini e ragazzi

*Il Comune di Empoli ha approvato tutti i progetti presentati dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa* per “Investire in democrazia”. Ogni anno l’amministrazione comunale, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le associazioni del territorio, promuove una ricca offerta di percorsi formativi ed educativi, rivolta agli studenti di ogni ordine e grado. Memoria storica, cittadinanza attiva, educazione alla legalità, rispetto dell’ambiente: tutto questo significa investire in democrazia. *Un investimento che riguarda da vicino anche lo sport*, le vicende storiche ad esso legate, il suo valore come motore di socialità, scambio e crescita civile e sociale.

“Lo sport – spiega* Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa* – è uno dei grandi motori di sviluppo di una cultura fondata sui valori della democrazia e siamo contenti che l’amministrazione l’abbia individuato come uno dei temi da portare nelle scuole”

[16] Le discipline orientali e i disturbi dell’apprendimento. Lo sport allena la mente

*Le discipline orientali *sono state al centro di un incontro promosso da* Uisp Varese con il Csk-Centro Studi Karate di Busto Arsizio* affiliato alla Uisp, dal titolo *“I bambini Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) hanno i superpoteri“.

*Ad Ispra (Va) dal 1958 esiste *Budokai, asd di arti marziali tradizionali e discipline orientali*, affiliata all’Uisp di Varese, probabilmente una delle più antiche della provincia per l’insegnamento del judo, a cui dal 1980 si sono aggiunti i club di karate, aikido e kendo. Partecipare alle attività è stato un modo *per stringere relazioni e sentirsi accolti, ma anche per meditare e stare bene fisicamente*, per la comunità scientificas internazionale che vive ad Ispra dagli anni sessanta

[17] Servizio Civile 2024 con l’Uisp: opportunità in tutta Italia per il diritto allo sport sociale per tutte e tutti

Da Nord a Sud tante proposte per comunicare e organizzare lo *sport sociale Uisp per tutte e tutti*. Le domande potranno essere effettuate sino al *15 febbraio*. Il *Dipartimento per le Politiche giovanili* ha pubblicato il bando per il *Servizio Civile Universale 2024*. Sono 52.236 i posti disponibili per i giovani tra i *18 e 28 anni,* che hanno voglia di mettersi in gioco in Italia e all’estero, in uno dei 194 progetti promossi da *Arci Servizio Civile.*

Tra gli enti del *terzo settore* che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è anche l’Uisp in molte città italiane. Perchè fare domanda?* Guarda il video [18]*. Tante opportunità aperte in tutta Italia

[19] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

[20] Comunicazione Uisp: le news più lette negli ultimi sette giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: a Forlì il trofeo di pattinaggio artistico *Mariele Ventre*; il motocross torna in Calabria con il trofeo Uisp che unisce il Sud Italia; torna la Pallavolo Uisp con il *Palio di Sant’Orso*; le attività Uisp per la *Giornata della memoria* in tutta Italia; Pillole di Movimento sbarca in Europa con *Movement Pills*

[21]

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLII*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello