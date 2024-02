COMUNE DI ANCONA – UFF STAMPA – COMUNICATI DI VENERDI 2 FEBBRAIO

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Ancona, 2 febbraio 2024

DA LUNEDI 5 FEBBRAIO RIPRENDONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SUI MARCIAPIEDI DI CORSO AMENDOLA

Da lunedì 5 febbraio riprenderanno i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Corso Amendola, dopo la pausa disposta dall'Amministrazione per le festività natalizie.

I lavori interesseranno il tratto dal civico 12 (quello tra Via Orsi e Via Cadorna) sul lato Nord e successivamente sul lato Sud (isolato n. 13).

Analogamente a quanto previsto finora per i lavori già svolti, al fine di ridurre le problematiche alla viabilità dovute alla presenza del cantiere e garantire adeguate condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale, sarà istituito il senso unico su Corso Amendola nel tratto tra Via Orsi e Via Cadorna.

Circolazione con senso unico in direzione Stadio Dorico.

Bus: la circolare destra CD non transiterà in corso Amendola e in via Frediani dal 5 febbraio fino al termine dei lavori. Tutte le fermate lungo questo percorso saranno sospese. Sarà istituita una fermata provvisoria all'intersezione, via Cesare Battisti- Corso Amendola.