(ACON) MEDIO ORIENTE. HONSELL (OPEN): LAVORARE PER PALESTINA INDIPENDENTE

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 2 feb – “Sar? presente come Open Sinistra Fvg

alla manifestazione per la pace in Palestina che si terr? domani

pomeriggio a Trieste. Non condannare la reazione militare di

Israele che sta creando una catastrofe umanitaria a Gaza, oltre

ad avere provocato decine di migliaia di morti innocenti, non ?

moralmente accettabile”. Lo scrive, in una nota, il consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Da anni Amnesty International denunciava i doppi standard e

l’apartheid di Israele in Palestina. ? indispensabile fare

sentire forte la propria voce per porre fine all’invasione di

Gaza e il rispetto degli accordi promossi dall’Onu che prevedono

uno Stato indipendente Palestinese”, aggiunge il consigliere di

Opposizione.

“Rimanere indifferenti o prendere posizione per continuare la

distruzione militare di Gaza significa essere complici dello

sterminio di un popolo”, conclude Honsell.

