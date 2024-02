(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Nota Farnesina – Partecipazione del Ministro alla 24a Ministeriale UE-ASEAN e alla riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’UE (Gymnich)

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, sarà in missione a Bruxelles a partire da domani, 2 febbraio, e fino a sabato 3 febbraio, per partecipare alla 24ma Ministeriale UE-ASEAN, oltre che a una riunione informale dei Ministri degli Esteri dell’Unione europea (Gymnich).

La riunione ministeriale UE-ASEAN sarà co-presieduta dall’Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e dal Ministro degli Esteri delle Filippine, Enrique Manalo. Dal 2020, il rapporto tra le due organizzazioni è stato elevato a Partenariato Strategico, approfondendo una proficua collaborazione politica e di sicurezza. Una collaborazione rafforzatasi anche in virtù della Strategia UE per la cooperazione nell’Indo-Pacifico del 2021.

“L’ASEAN è un interlocutore essenziale per la crescita e la stabilità dell’Indo-Pacifico e l’Italia intende continuare a investire nelle relazioni con questa organizzazione regionale, di cui siamo Partner di Sviluppo”, ha sottolineato Tajani, che ha anche ricordato come “la stabilità, la prosperità e la sicurezza dell’Indo-Pacifico, regione cruciale per gli equilibri mondiali e la salvaguardia della libertà di commercio e navigazione, saranno elementi qualificanti della Presidenza italiana del G7.”

A margine dei lavori, il Ministro avrà anche alcuni colloqui bilaterali.