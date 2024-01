NATO: i prossimi 20 anni non saranno “Hunky Dory” e l’opinione pubblica dovrà prepararsi a sopravvivere alle “prime 36 ore” di guerra

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - Le forze armate della NATO sono meglio preparate alla guerra ora rispetto a un anno fa, ma la società nel suo insieme non si è ancora resa conto che è necessario farlo, e se il pubblico inizia a comprare in preda al panico radio, torce e acqua in bottiglia per “sopravvivere alle prime 36 ore” ” allora “è fantastico”, ha detto il capo militare dell’alleanza.

L’ufficiale militare più anziano della NATO (Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico) ha affermato che, mentre la guerra in Ucraina è in fase di stallo per entrambe le parti, la capacità russa di rigenerare la forza sta diventando una preoccupazione e un potenziale conflitto tra la Russia e l’alleanza stessa – piuttosto che un problema. per procura come l’Ucraina – sarà “un evento dell’intera società” per il quale l’Occidente non è ancora pronto. Parlando alla stampa presso la sede della NATO in Belgio, l’ammiraglio olandese e presidente del comitato militare dell’alleanza Rob Bauer ha dipinto un quadro desolante di un futuro imprevedibile per il quale il pubblico più ampio dovrebbe ora prepararsi, invece di compartimentalizzare la guerra come qualcosa che accade a lungo termine. lontano e colpisce solo i soldati professionisti.

Interrogato sulla preparazione dell’Occidente all’aggressione russa, l’ammiraglio Bauer ha affermato che le forze armate della NATO sono aumentate considerevolmente di recente e che, come organizzazione difensiva, la NATO esiste per essere preparata all’aggressione russa. Ma i tempi stanno cambiando e anche il pubblico deve farsi trovare pronto. Ha detto: “la grande differenza rispetto a un anno fa è che sono successe molte cose nelle forze armate e nelle organizzazioni di difesa. Ciò che non è accaduto nelle nostre società è la consapevolezza che è qualcosa di più dell’esercito che deve essere in grado di operare in un conflitto o in una guerra. È l’intera società che verrà coinvolta, che ci piaccia o no”.

Un Baurer visibilmente agitato ha risposto a un giornalista che accusava i leader militari di tentare di spaventare il pubblico con i loro annunci, il giornalista citando un generale svedese che diceva al pubblico che la guerra stava arrivando e che avrebbero dovuto essere pronti, aveva portato ad un “acquisto dettato dal panico” di elementi di auto-preparazione. Bauer ha detto che se il pubblico fosse “sorpreso” nello scoprire all’improvviso che farà parte di uno sforzo dell’intera società per respingere l’aggressione russa, allora “sarebbe fantastico”.

L’ammiraglio ha risposto alla domanda che questo shock potrebbe stimolare le persone a diventare più preparate. Ha detto in un discorso probabilmente rivolto al pubblico: “le persone devono capire che svolgono un ruolo. La società è parte della soluzione… devi avere acqua, devi avere una radio a batterie, devi avere una torcia con le batterie per assicurarti di poter sopravvivere le prime 36 ore. Cose del genere, sono cose semplici ma iniziano da lì.

“Non dirò che domani andrà tutto storto, ma dobbiamo renderci conto che non è un dato di fatto che siamo in pace”, ha detto il capo militare della NATO, affermando che deve esserci una più ampia consapevolezza sociale che: “Non tutto è pianificabile, non tutto andrà bene nei prossimi vent’anni”.

Tuttavia, questo è il motivo per cui la NATO esiste, ha detto, e perché pianifica e si prepara a difendere i suoi membri, senza cercare il conflitto.

In termini di cambiamenti che secondo lui erano necessari, è necessario un grande cambiamento di mentalità rispetto ai presupposti di lunga data. L’Ammiraglio ha detto: