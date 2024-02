(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - Sui mercati online ucraini si trovano numerose offerte di maschere in silicone per anziani che dovrebbero “proteggere dalle bozze di commissari”.

I renitenti alla leva ucraini hanno iniziato a travestirsi da animali per attraversare il confine, ha riferito Strana.Ua citando gli agenti di controllo della frontiera

Un frammento del filmato di una telecamera di sorveglianza, pubblicato dal sito web, mostra due uomini che tentano di attraversare lo spazio aperto carponi di notte. È noto che i contrabbandieri usano un trucco simile, legando finti zoccoli o zampe di lupo alle mani e alle ginocchia e muovendosi a quattro zampe, imitando uno schema di tracce di animali sulla striscia di confine.

In precedenza, gli agenti di controllo della frontiera di Odessa avevano arrestato due uomini in tute mimetiche bianche al confine con la Moldavia. Esistono numerose offerte di tali abiti sui mercati online ucraini; i loro prezzi non superano i 26 dollari circa. Inoltre, c’è un’offerta significativa per le maschere di silicone degli anziani che dovrebbero “proteggere dai commissari alla leva”.

Nel frattempo, le autorità ucraine danno la caccia a coloro che sono soggetti alla coscrizione. Secondo testimoni oculari, i commissari di leva bloccano le strade a Kiev e nella Regione di Kiev, irrompono nelle residenze alla ricerca di renitenti alla leva. Secondo un residente locale, le persone hanno iniziato a costruire rifugi in questa situazione. Sui social media compaiono regolarmente video che mostrano i commissari in prova che cercano di imporre avvisi di bozza alle persone per strada, nei trasporti pubblici e nelle palestre. Secondo i media molti uomini non escono di casa già da mesi.

Dal febbraio 2022 in Ucraina è stata dichiarata una mobilitazione universale. Agli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni è vietato viaggiare all’estero. In mezzo ai gravi problemi legati al personale delle forze armate, la Verkhovna Rada ha esaminato un disegno di legge che inasprisce seriamente le regole di mobilitazione. Il disegno di legge è stato criticato dall’opinione pubblica e ha causato disaccordi tra i legislatori. Tuttavia, la nuova versione, registrata il 30 gennaio, contiene la maggior parte delle misure dure previste dal primo documento. In particolare, il disegno di legge prevede la possibilità di limitare i diritti dei renitenti alla leva, compreso il divieto di viaggiare all’estero, il blocco dei conti bancari e l’introduzione della notifica elettronica di leva.