FARMACEUTICA, MENARINI: RINNOVATO L’INTEGRATIVO 2024-2026. COINVOLTI 3100 LAVORATORI DEL GRUPPO.

RINNOVATO L’INTEGRATIVO NEL GRUPPO MENARINI PER IL TRIENNIO 2024-2026

Scaduto il 31 dicembre 2022 e prorogato nel 2023 è stato sottoscritto, tra le

organizzazioni sindacali di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e le

rappresentanze aziendali del gruppo Menarini, l’accordo integrativo per il triennio

2024-2026. L’intesa interessa circa 3100 lavoratori che operano in circa 20 aziende

sparse nel territorio nazionale. Ricordiamo che Menarini è il Gruppo farmaceutico

leader in Italia e la sua filiera va dalla ricerca alla produzione fino alla

commercializzazione dei farmaci.

Parte economica

Confermato l’impianto economico che si basa sui macro-obiettivi di redditività (49%)

e produttività (51%) con una cifra lorda rivalutata di 40 euro per ogni anno di vigenza

contrattuale ed esattamente: 1360 € per il 2024; 1400 per il 2025; 1440 per il 2026.

Inoltre è stato definito che i trattamenti relativi al premio e al welfare aziendali

saranno erogati anche al personale in somministrazione.

Sul welfare di produttività le parti hanno concordato la possibilità di convertire, su

richiesta del lavoratore, del Premio in welfare nelle misure fisse di 500€, 900€ o tutto

il premio, e più specificamente in servizi come istruzione, assistenza anziani o non

autosufficienti, ricreativi, buoni spesa e carburanti, abbonamenti al trasporto

pubblico, Fonchim (fondo integrativo previdenziale di categoria). A tali importi

l’azienda sommerà rispettivamente una quota del 7% (500€), 10% (900€) e 12 % (tutto

il premio). Per chi vuole versare interamente il premio al fondo Fonchim la percentuale

sale al 16%.

Confermata l’iscrizione al fondo sanitario di categoria, Faschim, per l’intero nucleo

familiare, interamente a carico dell’azienda. Sul sostegno alla maternità, per chi ha

uno o più figli al nido e che ha optato per la conversione totale in premio l’azienda

porterà la quota aggiuntiva dal 12 al 30%. Analogo trattamento per i cargiver di

familiari o conviventi che necessitano di assistenza quotidiana.

Sul welfare aziendale, è aumentata la quota di flexible benefit incrementata di 30 €

per i livelli A e B e 50 € per tutti gli altri. Infine, l’azienda sosterrà una copertura

assicurativa infortuni extra professionali che ha un valore di oltre 40 euro a lavoratore.

Parte normativa

Nell’intesa si evincono le strategie industriali del Gruppo e le modalità per

accrescere le relazioni sindacali, in linea con quanto previsto dal contratto nazionale

di lavoro dell’industria Chimica-Farmaceutica.

Inoltre, nell’intesa sono contenuti aggiornamenti normativi per capitoli importanti

quali: la salute, sicurezza e ambiente con la conferma della realizzazione della

giornata nazionale dedicata a questo tema; formazione, il part time; l’anticipo del

Tfr; le visite mediche specialistiche con permessi retribuiti; la diversità e la violenza

di genere; il congedo parentale ad ore; le ferie solidali e lo smart working; la

conferma di un importante spazio di intervento nella gestione alla RSU coadiuvate

dalle organizzazioni sindacali territoriali.

Roma, 31 gennaio 2023

