ENERGIA, SNAM: SI INNOVA IL MODELLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI, SI AVVIA LA PARTECIPAZIONE NON NEGOZIALE

SNAM: SI INNOVA IL MODELLO DI RELAZIONI INDUSTRIALI, SI AVVIA LA

PARTECIPAZIONE NON NEGOZIALE

Ieri 30 gennaio 2024, il tavolo delle relazioni industriali del gruppo SNAM ha deciso di

innovare il modello di relazioni industriali. Ricordiamo che questo gruppo industriale

della distribuzione del gas nel territorio nazionale è uno dei players dell’energia in Italia

con circa 3000 dipendenti.

Nell’intesa sottoscritta le parti hanno convenuto infatti di costruire un nuovo luogo di

lavoro paritetico e non negoziale, denominato Organismo Paritetico di Partecipazione,

necessario ad avviare questa nuova fase in attesa della sottoscrizione entro l’anno del

nuovo protocollo di relazioni industriali.

Questo nel tentativo di superare le evidenti rigidità di sistema che hanno impedito fino

a oggi alle commissioni tecniche di essere produttive in tempi congrui alle esigenze di

un sistema industriale complesso come quello di Snam, che per essere sempre più

competitivo deve necessariamente ottemperare alle aspettative legittime delle

lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo.

Questo si è reso necessario per dotare il sistema industriale di Snam di un nuovo

modello di relazioni industriali in grado di coniugare coerentemente i nuovi bisogni che

la transizione digitale e sociale sta portando dentro l’organizzazione del lavoro con la

prospettiva di rispondere alle esigenza dei nuovi bisogni individuali entro una

dimensione collettiva di sistema.

I lavori si sono conclusi con l’assunzione della consapevolezza di dover cominciare un

percorso culturale articolato e complesso che possa condurre a una vera, partecipata

e inclusiva bilateralità, utilizzando un luogo paritetico e non negoziale che sia capace

di affrontare i problemi con la logica positiva della risoluzione di sistema.

Roma, 31 gennaio 2023

