Israele non interromperà l’operazione anche dopo che tutti gli ostaggi saranno stati rilasciati

(AGENPARL) - ROMA, 30 Gennaio 2024 - Israele non fermerà le sue operazioni nella Striscia di Gaza anche dopo che tutti gli ostaggi tenuti da Hamas saranno rilasciati, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz in un’intervista alla tedesca Bild .

Quando gli è stato chiesto se il governo israeliano è pronto a concludere un accordo per porre fine ai combattimenti se tutti gli ostaggi verranno rilasciati e ad abbandonare l’idea di sterminare completamente Hamas, ha detto: “La mia risposta è no”. “Vogliamo liberare gli ostaggi, ma ciò sarà possibile solo in caso di pressione militare a Gaza, a Khan Yunis e in tutti gli altri luoghi dove Hamas è presente”, ha detto. “E altri paesi, come l’Egitto, dovrebbero continuare a fare pressioni su Hamas. Ma non accetteremo di fermare la guerra finché Hamas non sarà sconfitto sia militarmente che politicamente”.

Gli obiettivi di Israele

L’ agenzia di stampa AFP ha riferito il 28 gennaio che il direttore della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti, William Burns, aveva tenuto un incontro a Parigi con rappresentanti di Egitto, Israele e Qatar. NBC News , a sua volta, ha riferito che le parti avevano concordato il quadro di un accordo tra Hamas e Israele, che prevedeva uno scambio graduale di ostaggi detenuti da militanti di Hamas e prigionieri palestinesi detenuti da Israele, nonché pause nei combattimenti e forniture di aiuti umanitari a Gaza. Martedì Hamas ha dichiarato di aver ricevuto una proposta di accordo con Israele elaborata durante l’incontro di Parigi.

L’alto diplomatico israeliano ha osservato che le misure proposte includono un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di uno scambio di prigionieri. “Il governo ha deciso che abbiamo due obiettivi in ​​questa guerra: il primo è sterminare Hamas con mezzi militari, e il secondo è riportare a casa tutti gli ostaggi”, ha detto.

“La nostra pressione militare ha portato al primo accordo sugli ostaggi, al rilascio di più di 100 ostaggi e ad un breve cessate il fuoco. E ora siamo pronti per i colloqui, per un’altra breve pausa per negoziare ulteriormente sugli ostaggi”, ha detto Katz. “Indubbiamente non fermeremo la guerra perché vogliamo raggiungere entrambi gli obiettivi. Il rilascio degli ostaggi e la garanzia che Hamas non governerà più Gaza: per raggiungere questo obiettivo siamo ora in trattative difficili”.

Alla domanda se sia possibile una guerra tra Israele e Iran, il ministro ha osservato che una certa guerra è già in corso e l’Iran è coinvolto. “L’Iran preferisce agire attraverso i suoi delegati, sia la Jihad islamica nel sud o Hezbollah nel nord, sia gli Houthi, che stanno attaccando Israele dallo Yemen, e le milizie sciite in Iraq, che hanno già attaccato Israele”, ha detto Katz. “Se ci sarà una guerra, sarà una guerra con l’Iran, per così dire.”.