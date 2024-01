Nota di Stampa: Tutta la verità sugli aumenti stipendiali dei dirigenti militari!

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 chi vi scrive è l’*UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI –

AERONAUTICA *(*USAMI-AERONAUTICA*), un’Associazione Professionale a

Carattere Sindacale regolarmente riconosciuta ed iscritta all’albo del

Ministero della Difesa n. 19 ai sensi della legge 46/2022.

Con la presente, chiediamo di dare voce al nostro recente comunicato

pubblicato sul sito al seguente indirizzo:

Di seguito il testo:

*Tutta la verità sugli aumenti stipendiali dei dirigenti militari!*

*Alla politica un monito: equità giustizia e rispetto per il personale non

dirigente!*

USAMI Aeronautica sempre pronta a difendere i diritti di ogni ruolo e grado

della Forza Armata senza pregiudizi ed esclusioni.

*Ciò premesso riteniamo che l’attività informativa di un sindacato debba

basarsi sulla correttezza e il rispetto dei dati reali.*

Veniamo al dunque.

Prendiamo atto che alcuni sindacati militari non hanno esitato ad urlare ai

quattro venti lo scandalo del valore irrisorio riconosciuto ai dirigenti

tratta dello 0,98 per cento da apportare sugli stipendi, sull’indennità

integrativa speciale e sugli assegni fissi e continuativi.

*Ebbene, lo ribadiamo, siamo pronti a difendere i diritti di tutti i

militari della Forza Armata*, pronti a tutelare i dirigenti che, ad

esempio, si sentono penalizzati nel trattamento economico perché non vedono

riconosciute le rilevanti responsabilità (es. comandanti di Corpo dei

reparti) rispetto ai paritetici impiegati nelle aree centrali della Forza

Armata; siamo pronti a chiedere che le coperture assicurative delle

responsabilità dirigenziali siano poste a carico dell’amministrazione e non

degli interessati; siamo pronti a tutelare anche la carriera dei tenenti

colonnelli che subiscono le penalizzazioni nell’avanzamento al grado di

colonnello; siamo pronti a promuovere per la dirigenza il premio degli

obiettivi raggiunti in sostituzione allo straordinario; e pronti ad un

confronto su qualsivoglia altro argomento che i nostri iscritti vorranno

sottoporre alla nostra attenzione, parimenti a tutte le categorie e ruoli

della Forza Armata.

Ma quando parliamo di soldi riteniamo sia necessario “*compensare”*

l’informazione del mainstream di taluni sindacati dicendo la verità.

*Alimenta strumentalmente un inganno chiunque si limita a contestare

l’”irrisorietà” del valore di aumento dei dirigenti introdotto dal recente

decreto, senza illustrare il dato reale (la somma degli aumenti annuali e

gli aumenti delle progressioni economiche), e a non considerare la

SCANDALOSA PENALIZZAZIONE SUBITA DAL PERSONALE NON DIRIGENTE con la

contrattazione degli ultimi 20 anni (contratti triennali che all’atto

pratico vengono rinnovati ogni 5 anni con la forfetizzazione dei primi

anni).*

*Ebbene, facciamo un confronto tra un Colonnello + 23 anni di servizio e un

Luogotenente.*

*Dal 2005 l**’inflazione è aumentata di un valore **pari al 37% ma che cosa

è successo ai relativi stipendi?*

*Ecco la verità!*

*Il Colonnello*: in questi 19 anni tra i decreti annuali disposti con DPCM

e le progressioni economiche automatiche (classi e scatti) ha avuto un

incremento pari al *+7,42%*

*Il Luogotenente*: in questi 19 anni considerando tutti i contratti che si

sono succeduti nel tempo ha avuto una perdita economica pari a *- 22,19%*

*Per coloro che volessero approfondire (o verificare) l’argomento

riportiamo una tabella che riporta i dati economici e i riferimenti

normativi di quanto stiamo affermando in questo articolo.*

Clicca qui per vedere la tabella.

*L’aumento del 7,42% ai dirigenti è GIUSTISSIMO E DOVEROSO!*

* E, DUNQUE, DI COSA STIAMO PARLANDO?*

Stiamo parlando di un sistema economico-normativo che dovrà essere

necessariamente riformato, non è più tollerabile che vi siano cosi radicali

differenze economiche tra ruoli, *qualcuno che aleggia felicemente sulla

nave da crociera e tutti gli altri, invece, che annaspano sulle zattere.*

Nel 2003 *il personale non dirigente è stato condannato al sistema dei*

*parametri,* ebbene si! Ogni grado uno stipendio, più alto è il grado più

alto è lo stipendio, perché lo sappiamo, il grado corrisponde al merito!

Venivano dunque totalmente azzerati gli *adeguamenti legati all’anzianità

di servizio ritenuti non meritocratici* (*si diceva… diceva il

parlamento… dicevano i politici… diceva il governo…lo diceva il cocer e

i vertici militari…*).

*Ma ricordiamo una non lontana ed incredibile epoca, in cui l’indennità

operativa del Sergente Maggiore era la stessa di quella del Generale,

un’epoca in cui tra il Maresciallo Scelto (oggi PM) e il Tenente Colonnello

c’erano circa 200 mila lire di differenza (100 Euro), oggi la differenza

supera i 1800 euro.*

*Ma questo sistema NON ERA MERITOCRATICO!*

*Resta tuttavia da comprendere come mai proprio gli adeguamenti automatici,

che prescindono dal merito, e gli aumenti contrattuali che arrivano ex

officio ogni anno dal Governo, siano invece rimasti al personale Dirigente

militare.*

Non possiamo tacere, inoltre, sulla necessità urgente che venga aperto un

tavolo di confronto anche sulla gestione degli straordinari (sistema non

previsto per tutto il resto della dirigenza non militare) e sulle curiosità

che potrebbero scoprirsi in molti reparti (*il 90 percento delle risorse

destinate allo straordinario vengono godute da un 10 percento del personale*),

sul fatto che *un figlio di un *dirigente valga più di quello di un non

dirigente (assegno per nascita figlio), sul fatto che a parità di impiego

siano riconosciuti i benefici ONU solamente al personale dirigente, sul

fatto che al *personale dirigente navigante sia riconosciuto tutt’oggi un

calcolo pensionistico ancora agganciato al sistema retributivo*, sul fatto

che *un’ora di straordinario venga pagata 30 Euro, a dispetto dei 3 Euro

pagati al personale non dirigente* che svolge le guardie, sul fatto che *il

valore ora straordinario dei dirigenti venga aumentato ogni anno mentre

quello di non dirigenti rimanga fermo per un decennio.*

*SIGNORI DEPUTATI E SENATORI, SIGNORI MEMBRI DEL GOVERNO, IL PERSONALE NON

DIRIGENTE SI ATTENDE EQUITÀ E GIUSTIZIA! *

*DIMOSTRATELO CON IL PROSSIMO CONTRATTO E RICONOSCETE ANCHE AL PERSONALE

NON DIRIGENTE IL RISPETTO CHE SI MERITA.*

*SIAMO PRONTI A TUTTO PER SOSTENERE LE NOSTRE RAGIONI SE NECESSARIO ANCHE

PORTANDO IN PIAZZA I MILITARI PER UNA DENUNCIA PUBBLICA E PER OTTENERE

QUANTO DOVUTO.*