(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 *Italia-Africa: incontri bilaterali Camera ItalAfrica*

*Cestari: Abbiamo la possibilità di fare un buon lavoro. Anche solo

aumentare di qualche punto percentuale l’esportazione verso l’Africa

significherebbe un volume d’affari importante.*

A margine della Conferenza Italia-Africa, proseguono gli incontri

bilaterali della Camera ItalAfrica. Dopo la delegazione della Repubblica

del Congo (Brazzaville), è stata la volta della Repubblica Democratica del

Congo (Kinshasa). Il Vice Primo Ministro Christophe Lutundula Apala

Pen’Apala ha avuto una sessione di lavoro con il Vice Ministro degli Affari

Esteri italiano, Edmondo Cirielli e il presidente della Camera di Commercio

Italia Centrafrica, Alfredo Carmine Cestari.

Nell’incontro le parti hanno ripercorso la cooperazione bilaterale

RDC-Italia. Il capo della diplomazia congolese ha invitato l’Europa in

generale, e l’Italia in particolare, a investire nello sviluppo e nel

sostegno alla democrazia in Africa. “Non c’è sviluppo economico senza

sicurezza”, ha dichiarato Christophe Lutundula dopo aver denunciato

l’aggressione della RDC da parte del Ruanda e aver chiesto maggiore

fermezza da parte dei partner europei di fronte a questa tragedia. L’Italia

ha un export in RDC di 50,8 milioni di euro che segna un aumento del 41%;

dalla RDC l’export verso l’Italia raggiunge i 534,2 milioni di euro con più

29,9% in un anno e i prodotti metallurgici al primo posto (518 milioni).

Successivamente si è svolto il bilaterale con la Tanzania (Dodoma) con la

presenza del Ministro degli Esteri e della Cooperazione dell’Africa

Orientale della Tanzania, January Makamba. e l’Ambasciatore in Italia Paul

Emile Tshinga Ahuka. In Tanzania l’export dall’Italia è di 119,4 milioni

(più 21,3%) e l’import in Italia di 47,9 milioni (più 36,4%) soprattutto di

prodotti agricoli e alimentari.* “Il progetto Sud Polo Magnetico che aveva

anticipato anche il Piano Mattei di respiro nazionale – ha detto Cestari – *va

avanti. Tra l’altro ben si sposa con il Piano Mattei, ed è anche molto più

ampio del programma del governo. Con un decreto della presidenza del

Consiglio, è stato approvato questo piano di aiuti per 4,2 miliardi di euro

che provengono dal fondo Clima gestito dai Ministeri degli Esteri e

dell’Ambiente. Le risorse sono disponibili perché, attraverso Cassa

Depositi e Prestiti, sono già nella disponibilità del nostro governo.

Abbiamo quindi la possibilità di fare un buon lavoro, senza timore di dover

competere. Anche solo aumentare di qualche punto percentuale l’esportazione

verso l’Africa significherebbe un volume d’affari importante. Se le risorse

messe a disposizione saranno ben investite, con una programmazione

strategica prolungata nel tempo, potremmo svolgere un ruolo importante. Le

stesse questioni che abbiamo sollevato *con il progetto Sud Polo Magnetico

*,

ponendoci l’obiettivo di una reale cooperazione economica”.