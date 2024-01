CS/CARABINIERI, USIC: “FINALMENTE LAVORATI COME GLI ALTRI”

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*CARABINIERI, USIC: “FINALMENTE LAVORATI COME GLI ALTRI”*

“Finalmente i diritti dei carabinieri saranno rappresentati come quelli di

tutti i lavoratori. USIC, che oggi a Roma ha tenuto il suo primo congresso

nazionale, interloquirà con il governo e siederà in tutti i tavoli nei

quali sarà richiesta la sua presenza, come altri sindacati di categoria.

Una svolta epocale per coloro che da sempre hanno faticato a farsi

considerare lavoratori come tutti gli altri”. Lo ha detto Antonio Tarallo,

Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

100 delegati provenienti da tutta Italia hanno legittimato i lavori

congressuali che hanno confermato, all’unanimità, la sua elezione.

Nella relazione, Tarallo ha ringraziato tutta la piramide dirigenziale di

Usic ed ha dimostrato, numeri alla mano, la crescita esponenziale

dell’associazione che nel “solo 2023 ha migliorato le iscrizioni dell’82%”.

Usic – ha concluso – ad oggi è tra le poche Apcsm che hanno assolto in

pieno alla fase congressuale, durata un mese, e che ha visto coinvolte le

segreterie di sezione passando per province e regioni, per concludersi con

il congresso nazionale”.

*Per info e contatti*

*Antonio Tarallo – Segretario Generale USIC *

https://usicc.it

*Twitter @Usicna**zionale*