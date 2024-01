(ARC) Sport: Anzil, Coppa Italia volley ‘rosa’ a Ts evento che valorizza Fvg

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Il gioco di squadra tra istituzioni permette di ospitare grandi

manifestazioni

Trieste, 29 gen – “Eventi di grande rilievo internazionale come

la finale di Coppa Italia di volley femminile, alla quale

partecipano formazioni in cui militano le migliori atlete al

mondo, permettono di valorizzare il nostro territorio. Questa

operazione ? stata facilitata da un “gioco di squadra” molto

efficace che vede protagoniste le istituzioni del Friuli Venezia

Giulia”.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega allo sport Mario Anzil

partecipando oggi in Municipio a Trieste alla conferenza stampa

durante la quale ? stata presentata la Final four di coppa Italia

di volley femminile Frecciarossa, in programma il 17 e 18

febbraio al Palatrieste.

Alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del direttore

generale di Mastergroup Antonio Santamaria, del Direttore

generale della Lega pallavolo femminile serie A Enzo Barbo e del

presidente della Federazione italiana pallavolo del Friuli

Venezia Giulia Alessandro Michelli, l’esponente dell’esecutivo

Fedriga ha messo in luce le potenzialit? a livello sportivo che

la regione sa mettere in campo.

“La nostra Regione – ha detto Anzil – ha sempre investito molto

nello sport e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Uno di

questi ha a che fare con il numero di atleti di grande livello

che provengono dal Friuli Venezia Giulia, territorio che in

Italia esprime un tasso di campioni molto elevato rispetto alla

popolazione residente. C’? poi un altro aspetto che per

l’amministrazione ha una grande valenza, ossia la capacit? del

Friuli Venezia Giulia di attrarre eventi di grande livello; nel

tempo sono sempre di pi? le manifestazioni di carattere nazionale

e internazionale che trovano casa qui da noi, cosa possibile non