(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 F. Rossi (FDI): “Guarducci, l’uomo giusto per cambiare Livorno”

Il coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, “benedice” la scelta del centrodestra di appoggiare il giornalista livornese per la candidatura a sindaco della città labronica.

Firenze, 28 gennaio 2024. “Alessandro Guarducci è la persona che ha tutte le carte in regola per vincere a Livorno, e mettere così fine all’egemonia della sinistra alla guida della città. Sinistra, che ha portato la città di Livorno, in uno stato semicomatoso, con molteplici problematiche mai affrontate e risolte”. È quanto dichiara il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi.

“Ho letto le dichiarazioni rilasciate ieri durante la conferenza stampa di presentazione fatte da Guarducci. Le stesse mi trovano fortemente in linea con il suo progetto di come dovrà essere governata e soprattutto amministrata Livorno. Il suo slogan: “Far tornare grande Livorno”, mi piace perché dimostra di essere uno che tiene e ama la sua città, come lo stesso ha dichiarato. Lavoro e disoccupazione, sviluppo e rinascita economica della città, aiuto alle famiglie e misure a favore delle imprese e aziende, fare gli interessi dei cittadini livornesi affinché stiano meglio, riduzione delle tasse comunali a partire dalla Tari, attività del mare e turismo, ma molto altro. Queste, secondo me, sono le credenziali giuste, di una persona che crede nelle potenzialità della propria città. Sono fortemente convito che Alessandro Guarducci saprà far bene e governerà bene una comune, come quello livornese, con l’appoggio di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra unito e coeso attorno alla sua figura. Con Guarducci, Livorno può davvero cambiare una volta per tutte pagina e candidarsi ad essere una delle città trainanti della Toscana. I livornesi meritano tutto questo”, conclude Fabrizio Rossi.

dott. Franco Ferretti – Giornalista

Collaboratore Parlamentare – On.le Fabrizio Rossi

Camera dei Deputati – Roma