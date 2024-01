(ARC) Trasporti: su chiusura Tauri Regione a fianco settore autotrasporto

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 L’assessore garantisce massimo impegno dell’Amministrazione per

favorire il ripristino del traffico merci

Trieste, 27 gen – “La Regione ? a fianco del sistema

dell’autotrasporto che in questo momento ? in sofferenza per la

chiusura, da parte dell’Austria, dell’autostrada dei Tauri al

traffico merci. L’Amministrazione, nell’ambito delle proprie

competenze, compir? tutti gli atti necessari affinch? Vienna

riveda le decisioni, o almeno le ridimensioni, consentendo il

transito all’autotrasporto nei fine settimana”.

Queste le parole dell’assessore regionale alle infrastrutture

Cristina Amirante, la quale ha preso posizione in ordine alla

decisione delle autorit? austriache di chiudere al traffico merci

l’Autostrada dei Tauri, la quale ? un asse nord-sud di estrema

importanza per il trasporto su gomma: va dallo svincolo di

Salisburgo a quello di Villach, estendendosi cos? quasi

completamente dal confine austro-tedesco a quello

italo-austriaco/sloveno.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta, l’impegno

dell’Amministrazione regionale sar? massimo, anche in

considerazione del fatto che questo problema si inserisce in un

momento in cui ci sono altri elementi di disagio per il settore,

come ad esempio il rallentamento del trasporto marittimo causato

della crisi del canale di Suez, dove gli attacchi militari degli

Houthi inducono le navi a circumnavigare l’Africa, con un

aggravio sui tempi e sui costi per tutta la filiera.

ARC/GG/ma

271609 GEN 24