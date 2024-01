(ARC) Trasporti: Amirante, avanti con recupero rimessa ferroviaria Casarsa

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 L’assessore e il direttore generale di Fondazione Fs in

sopralluogo alla struttura

Trieste, 27 gen – “Quello del recupero e del riutilizzo dei

treni storici ? un obiettivo importante per la Regione, in

considerazione dell’apprezzamento delle persone e del ritorno in

chiave turistica che queste vetture garantiscono. Per questo la

visita dei massimi vertici della Fondazione Fs a Casarsa, per un

sopralluogo ai lavori finalizzati alla valorizzazione della

storica rimessa locomotive, rappresenta una tappa importante nel

percorso che in Friuli Venezia Giulia stiamo facendo in questo

ambito”.

Cos? l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante

a margine del sopralluogo di una delegazione di Fondazione Fs,

guidata dal direttore generale Luigi Catamessa, ai lavori in

corso nello storico comprensorio ferroviario di Casarsa della

Delizia.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, si tratta di

un recupero che prevede la restituzione a utilizzo non solo della

rimessa, ma di tutta la struttura, compreso l’impianto di

approvvigionamento per i treni a vapore.

“Oggetto della riqualificazione – ha aggiunto l’assessore – sar?

anche l’ex mensa ferroviaria, la quale sar? gestita da

un’associazione che realizzer? uno spazio dedicato alla storia

delle ferrovie attraverso modellini e immagini d’epoca”.

Infine, Amirante ha ricordato l’impegno economico della Regione,

che punta al recupero e all’utilizzo dei treni storici proprio

come volano per una tipologia di passeggeri che vogliono godersi

in forma ‘slow’ le parti pi? suggestive del Friuli Venezia Giulia.

“Con il programma annuale regionale infatti – ha concluso

l’assessore – andiamo a sostenere e promuovere questo tipo

particolare di trasporto su rotaia, agendo in stretta

collaborazione con la Fondazione Fs per dare sempre pi? slancio a

un settore del sistema ferroviario che riscontra sempre pi?

appassionati”.

