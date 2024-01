(ACON) GIORNO MEMORIA. POLESELLO (FP): PIETRE D’INCIAMPO AIUTANO A RICORDARE

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 27 gen – Oggi 27 gennaio a Maron di Brugnera,

in occasione della Giornata della Memoria, si ? tenuta

l’inaugurazione di due nuove “pietre d’inciampo” posate in

ricordo di don Eugenio Marin e Pietro Polesello, entrambi

deportati nei campi di concentramento nazisti nel periodo tra il

1943 e il 1945. Lo si legge in una nota.

La cerimonia, alla quale era presente l’Amministrazione comunale,

? il risultato del lavoro dei ragazzi dell’Iis Leopardi-Majorana”

di Pordenone, i quali attraverso un progetto di Pcto (Percorsi

per le competenze trasversali e l’orientamento) sono da qualche

anno coinvolti in attivit? di ricerca storica e di realizzazione

dei materiali delle pietre d’inciampo installate in tutta la

provincia di Pordenone, in ricordo delle vittime della violenza

nazi-fascista e dell’Olocausto.

“Ogni anno il Giorno della memoria ci sollecita a meditare sui

tragici avvenimenti che hanno attraversato l’Europa nella prima

met? del secolo scorso – commenta Simone Polesello, consigliere

regionale di Fedriga presidente, che ha partecipato all’evento –

riportandoci alla mente lo sterminio e le persecuzioni perpetrate

su milioni di ebrei. Una data celebrativa che invita a rinnovare

il ricordo che con il passare del tempo rischia di sbiadire”.

“La posa di queste piccole installazioni nei luoghi simbolo della

vita quotidiana – prosegue il consigliere – consente di ridare

dignit? a coloro che non fecero pi? ritorno e un luogo di

commemorazione per le loro famiglie, fungendo al tempo stesso da

invito collettivo alla riflessione su ci? che accadde”.

“Ringrazio l’istituto Leopardi-Majorana e gli studenti che hanno

collaborato al progetto per il loro impegno nella ricostruzione

della storia del nostro territorio e della biografia dei nostri

avi deportati. Un importante lavoro – conclude Polesello – che

consentir? di trasmettere il significato di quanto accaduto anche

alle giovani e future generazioni”.

ACON/COM/fa

271319 GEN 24