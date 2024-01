(ACON) A REDAZIONI: LUNED (H 11, UD) CONF STAMPA MENTIL (PD) SU FRANA CARNIA

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Il punto della situazione e le criticit? legate all’emergenza

connessa all’interruzione della strada statale 52 bis in Carnia a

seguito della frana di inizio dicembre 2023. ? questo l’argomento

di una conferenza stampa convocata dal consigliere regionale del

Pd, Massimo Mentil, e dalla deputata dem Debora Serracchiani.

L’incontro ? in programma

LUNED? 29 GENNAIO

alle ore 11

a UDINE

sede del Consiglio regionale

via Prefettura 10

I due esponenti politici evidenzieranno le problematiche e

illustreranno le proposte avanzate sia a livello locale, sia

nazionale, per la loro risoluzione.

Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati a intervenire.

