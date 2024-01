Ministero della Giustizia – Comunicato stampa – IN GAZZETTA IL DECRETO DI NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO DEL GARANTE NAZIONALE PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’

(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Buonasera,

COMUNICATO STAMPA

IN GAZZETTA IL DECRETO DI NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO DEL GARANTE NAZIONALE PER LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’

Roma, 25 gennaio 2024 – Felice Maurizio D’Ettore nuovo presidente del collegio del Garante nazionale per le persone private della libertà. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2024, il decreto del Presidente della Repubblica che conclude l’iter di nomina.

Avvocato e professore di diritto privato, D’Ettore succede a Mauro Palma nell’ Autorità di garanzia indipendente, organismo istituito nel 2013, ma che ebbe effettiva operatività solo nel 2016.

Gli avvocati Irma Conti e Mario Serio sono gli altri due componenti del collegio del Garante, cui la Legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà. Succedono a Emilia Rossi e Daniela De Robert.