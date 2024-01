(AGENPARL) – gio 25 gennaio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Cybersicurezza, Casu (Pd), servono risorse e personale, proposta Governo senza fondi

“Ma come possono le amministrazioni pubbliche interessate alzare la guardia della difesa cyber con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili? Tagliando altri servizi? È fondamentale intervenire per proteggere il patrimonio di dati del nostro sistema paese ma per farlo servono risorse, non si può svuotare il mare di attacchi che l’Italia sta subendo con un secchiello bucato”. Così il deputato democratico, Andrea Casu.

Roma, 25 gennaio 2025