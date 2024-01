(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 NOTA STAMPA

NO ALLA MANIFESTAZIONE ANTISEMITA

NEL GIORNO DELLA MEMORIA

Roma, 24 gennaio 2024 – “La manifestazione pro-Palestina a Roma indetta per il 27 gennaio,

Giorno della Memoria, sarebbe una sconfitta per tutti. Abbiamo visto iniziative analoghe

degenerare in comizi grondanti odio, appelli all’uccisione degli ebrei, bandiere israeliane bruciate

e aggressioni agli agenti. Non capiamo come sia stato possibile concedere l’autorizzazione in una

ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come

non se ne vedevano dai tempi del nazismo. Inspiegabile anche per le possibili conseguenze

sull’ordine pubblico e la sicurezza di Roma, e per la ferita della Shoah che si riapre facendo

sanguinare il cuore di ogni ebreo e, ci auguriamo, di ogni italiano e ogni persona che conservi un

barlume di umanità. Alle istituzioni, nazionali e locali, chiediamo di impedire questa vergogna.

Chiediamo responsabilità e buon senso. Le istituzioni assumano l’unica decisione possibile: dire

No alla marcia antisemita nel Giorno della Memoria.”, ha cosi dichiarato il Presidente della

Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun.

