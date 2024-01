progetto SWIFTRAIL : in arrivo oltre 9 milioni di euro per sviluppo infrastrutture ferroviarie nel porto della Spezia

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Approvato il progetto SWIFTRAIL sul bando CEF: in arrivo oltre 9 milioni di euro all’AdSP del Mar Ligure Orientale per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel porto della Spezia. I lavori per la nuova stazione merci della Spezia Marittima partiranno a febbraio. Sommariva: “ L’ottenimento di questo finanziamento è motivo di grande soddisfazione e orgoglio per il nostro Ente”

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ottiene un importante finanziamento di oltre 9 milioni di euro per il progetto denominato “SWIFTRAIL”, che contribuirà alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria merci nel porto della Spezia.

Il finanziamento è stato ottenuto nell’ambito del bando Connecting Europe Facility (CEF) Transport Call 2023 riservata alle infrastrutture di trasporto che rispettano i requisiti civili e militari della rete europea TEN-T, tra cui è inserito il porto della Spezia.

Il progetto SWIFTRAIL finanzierà la realizzazione del nuovo impianto ferroviario in porto e si aggiungerà ai circa 39 milioni di euro già ottenuti dall’AdSP tramite finanziamenti ministeriali su fondo CIPE.