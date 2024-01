Com. Festa di San Sebastiano, consuntivo di un anno di attività della Polizia municipale

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Festa di San Sebastiano, consuntivo di un anno

di attività della Polizia municipale

Nel 2023 sono state oltre 180 le contravvenzioni elevate dai vigili urbani, in collaborazione

col servizio Ecologia, ad altrettanti “sporcaccioni” che continuano ad abbandonare i rifiuti non

rispettando la città e il suo decoro. Nell’anno da poco conclusosi accertate 3833 infrazioni al codice

della strada e rilevati 71 incidenti stradali, 44 dei quali con feriti e, in un caso, purtroppo, anche un

decesso.

Si tratta di alcuni dei dati emersi dalla relazione del comandante del Corpo della polizia

municipale Renzo Giarmanà nel corso della celebrazione della 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨

𝐝𝐞𝐢 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐢𝐧𝐚, 𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥𝐞.

Prima la Santa Messa, officiata dal vescovo Calogero Peri – a fare gli onori di casa il

parroco don Giuseppe Federico -, alla presenza dei rappresentanti di Amministrazione (il sindaco

Fabio Roccuzzo, il vicesindaco Paolo Crispino, gli altri assessori Giuseppe Fiorito, Patrizia Alario e

Claudio Lo Monaco) e Consiglio comunale (il presidente Francesco Incarbone), delle diverse forze

dell’ordine e delle associazioni di protezione civile impegnate a vario titolo. Poi la sobria cerimonia

con la consegna dei gradi ai 7 vigili promossi al grado di ispettore capo (da quello di ispettore

principale): Marcello Drago, Gesualdo Lo Nigro, Marisa Milazzo, Annamaria Pardo, Nicolò

Puglisi, Rosetta Randazzo e Andrea Siragusa. Ma anche il commiato dello stesso colonnello

Giarmanà, a brevissimo in quiescenza.

Il sindaco Roccuzzo e l’assessore alla Polizia municipale Fiorito hanno rivolto il proprio