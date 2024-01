(ACON) CASO MAIGNAN. HONSELL (OPEN): INTOLLERANZA E RAZZISMO INACCETTABILI

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 22 gen – “L’intolleranza e il razzismo non

possono pi? essere accettati. Siamo tutti con il portiere del

Milan, Maignan, e gli esprimiamo piena solidariet? per gli abusi

verbali razzisti che ha dovuto subire allo stadio, da alcuni

spettatori a Udine, durante la partita di calcio”.

LO afferma in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di

Open Sinistra FVG e sindaco di Udine dal 2008 al 2018.

“Il razzismo verbale ? manifestazione di incivilt? – sottolinea

Honsell -, questi atti vanno assolutamente condannati e repressi.

Udine e soprattutto la societ? Udinese Calcio sono stati

esemplari nella loto lunga storia per capacit? di accoglienza e

multiculturalit?”.

