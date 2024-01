(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Segnaliamo all’indirizzo web

https://www.unipr.it/node/104217

il comunicato stampa relativo al seminario in programma per venerdì 26 gennaio, a partire dalle 10, nell’Aula K8 del Polo Didattico Kennedy dell’Università di Parma.

COMUNICATO STAMPA

26 gennaio: all’Università di Parma il seminario “Analisi del modello Marketpass – Cordis Community”

Alle 10 nell’Aula K8 del Polo Didattico Kennedy

Parma, 22 gennaio 2024 – Analisi del modello Marketpass – Cordis Community è il titolo del seminario in programma per venerdì 26 gennaio, a partire dalle 10, nell’Aula K8 del Polo Didattico Kennedy dell’Università di Parma.

L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Ateneo in collaborazione con l’azienda TreCuori, sul cui modello di business è stato realizzato uno studio in convenzione, si focalizzerà sulla presentazione di un rapporto di ricerca con approfondimenti economici, contabili e giuridici.