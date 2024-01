(ACON) SETTIMANA IN CR. COMMISSIONI: TAGLIAMENTO, SCIENCE PARK, ENTI LOCALI

(AGENPARL) – dom 21 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 21 gen – Settimana di Commissioni, per il

Consiglio regionale, che si ritrovano per approfondire diverse

tematiche evidenziate dai territori del Friuli Venezia Giulia.

A dare il via alle sedute, la IV presieduta da Alberto Budai

(Lega) che l’ha riunita per la mattinata di marted? prossimo per

ascoltare in audizione assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, sindaci, Autorit? di bacino delle Alpi orientali,

associazioni ambientaliste e Associazione a.c.q.u.a. sulle

soluzioni idrauliche per mettere in sicurezza il fiume

Tagliamento.

Al pomeriggio, invece, la VI Commissione di Roberto Novelli (FI)

si ritrover? presso la sede dell’Area Science Park di Padriciano

per un sopralluogo. Ritrovo in loco alle 14.45.

Giornata piena, gioved? 25, per la V Commissione guidata da Diego

Bernardis (Fp): l’assessore regionale Pierpaolo Roberti,

affiancato dai vertici Fvg dell’Associazione nazionale Comuni

italiani (Anci), alle 10 parler? di piante organiche deli enti

locali e in particolare della carenza di personale nei piccoli e

piccolissimi Comuni, invece alle 14 illustrer? lo stato di

attuazione delle Comunit? volontarie e delle loro prospettive di

sviluppo.

Nel corso della medesima giornata, ma alle 13.30, i capigruppo

chiamati a raccolta dal presidente del Cr Fvg, Mauro Bordin,

programmeranno i lavori delle sedute d’Aula che si terranno a

fine gennaio e il primo febbraio.

ACON/RCM

211627 GEN 24