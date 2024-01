CS Centro prelievi Torre

(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Comunicato Stampa

Centro Prelievi di Torre da metà febbraio alla Bastia del Castello

Pordenone, 20/01/2024

Tra il 15 e il 20 febbraio 2024 il Centro Prelievi di Torre sarà operativo nella nuova sede situata all’interno della Bastia del castello, nel medesimo quartiere. È quanto comunica l’assessore all’edilizia e al patrimonio Giuseppe Verdichizzi. Infatti servirà circa un mese per realizzare, presso i nuovi locali, una serie di lavori edili atti a rendere accogliente e funzionale la struttura.

«È necessario sistemare la pavimentazione – spiega Verdichizzi – effettuare le tramezzature per separare alcuni ambienti, controllare gli scarichi dei lavandini e tinteggiare le pareti. Una serie di lavori necessari a rendere questi spazi più funzionali».

Il Centro Prelievi di via Piave, presente all’interno della Casa per anziani, è stato chiuso in questi giorni per consentire i lavori di riqualificazione dell’intero edificio, che necessita di manutenzione. Pertanto, fino all’apertura del nuovo Centro Prelievi alla Bastia del castello, gli utenti potranno effettuare gli esami del sangue presso tutti gli altri centri della città.

«Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza – conclude Verdichizzi – certi che, al termine dei lavori, verrà consegnato loro un nuovo Centro Prelievi accogliente, sicu e spazioso, nella storica cornice del castello».

