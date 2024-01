Uispress n. 3 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 19 gennaio 2024

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Uispress n. 3 – venerdì 19 gennaio 2024 Anno XLII

Giocagin apre la stagione delle manifestazioni nazionali Uisp 2024. Si parte il 17 e 18 febbraio

E’ quasi tutto pronto per l’edizione 2024 di Giocagin, la manifestazione nazionale dell’Uisp che porta migliaia di ginnasti e sportivi nei palazzetti dello sport di tutta Italia, ma anche in piazze e scuole. Tra un mese,* sabato 17 e domenica 18 febbraio*, saranno infatti le giornate centrali dell’iniziativa che proseguirà poi fino all’estate, con appuntamenti su tutto il territorio nazionale *all’insegna del movimento, della musica, dell’espressione corporea e dell’amicizia*.

Lo slogan di questa edizione, che unisce tutte le manifestazioni nazionali Uisp, è *Movimenti Sostenibili*, per evidenziare l’impegno dell’associazione nella promozione di uno sport attento alla tutela dell’ambiente ma anche rivolto all’inclusione, di ogni abilità, di ogni talento, di ogni passione sportiva

[1] “Giocare per diritto”: prendersi cura del rapporto genitori-figli, anche quando in mezzo c’è il carcere

Il progetto *”Giocare per diritto”, promosso dall’Uisp Sicilia*, ha conquistato le pagine del Corriere della Sera-Buone Notizie [2]. Il quotidiano racconta l’impegno messo in campo dall’Uisp per restituire ai detenuti il diritto ad essere genitori. In particolare è stato evidenziato il ruolo degli operatori Uisp all’interno degli istituti di detenzione. L’impresa sociale *“Con i bambini” ha finanziato il progetto* nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa e minorile, attraverso il bando pubblico “Un passo avanti”.

“È successo che alcuni bambini, figli di padri detenuti, varcassero per la prima volta la soglia del carcere per riabbracciare il genitore, perché *il gioco unisce e attutisce l’angoscia*”, dice *Vincenzo Sapienza*, coordinatore di “Giocare per diritto”

[3] Lo sport non è un supermercato: diritti e democrazia non si negoziano. Le debolezze dello sport spettacolo

Comprami, io sono in vendita: questo cartello è appeso sulle vetrine del fenomeno sociale più diffuso al mondo, il calcio e lo sport. Lo sanno bene i paesi che *calpestano i diritti umani* ma fanno a gara per conquistare fette sempre più grosse di eventi sportivi globali, a suon di petrodollari. Si chiama /*sportwashing* /e *Amnesty international* chiede a loro di gettare la maschera e alla gente di non cadere nella trappola. E l’Uisp è sempre al fianco di Amnesty international nel denunciare la deriva dello sport superprofesionistico, alla continua ricerca di soldi. La realtà di violenze e totalitarismi, però, non si cancella a colpi di cipria, svendendo i valori dello sport.

A ricordarcelo ci sono *iniziative di sport sociale e per tutti come la Corsa di Miguel*, che da appuntamento domenica 21 gennaio a Roma, in nome di Miguel Sanchez, poeta e maratoneta che nel 1976 fu strappato alla famiglia e ucciso dagli squadroni della morte. *Uisp Roma* organizza la manifestazione al fianco del *Club atletico centrale. *Parlano *Simone Menichetti, Tina Marinari, Valerio Piccioni, Riccardo Cucchi

Il Giornale Radio Sociale ha dedicato a sport e diritti il suo approfondimento settimanale.

[5] L’Uisp aderisce all’iniziativa “Aperossa per la Palestina”, promossa da AOI e Amnesty International

*AAMOD*-Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, in collaborazione con* AOI*-Cooperazione E Solidarietà Internazionale e *Amnesty International*, organizza una mattinata con l’Aperossa.* Domenica 21 gennaio*, nel quartiere Garbatella di Roma, a partire dalle 10, un gruppo di attori e attrici, tra cui Laura Antonini, Eugenia Costantini, Simone Liberati, Alessio Moneta e Luca Di Giovanni, reciteranno brani tratti da *opere di poeti e scrittori palestinesi ed ebrei*. L’evento, a cui ha aderito anche l’Uisp nazionale, *sarà trasmesso in diretta streaming a questo link [6]*

[7] Sport Point, i prossimi approfondimenti da non perdere per stare al passo con le modifiche normative

Sono ripartiti gli incontri gratuiti di consulenza e aggiornamento proposti dall’Uisp nell’ambito del progetto nazionale Sport Point. Il prossimo appuntamento riguarda *“La gestione dei volontari”* e si terrà *mercoledì 24 gennaio alle ore 18*. La dottoressa Francesca Colecchia, relatrice dell’incontro, tratterà alcuni punti importanti riguardanti la valorizzazione dei volontari. Ma non solo. Si cercherà di rispondere alle seguenti domande: il volontario nelle organizzazioni sportive e il volontario negli enti del terzo settore: quali differenze? Quali tipologie di volontariato conosciamo? Quali tutele devono essere assicurate ai volontari? Come valorizzare il volontariato? Gratuità e volontariato devono intendersi come sinonimi?

PER ISCRIVERTI ALL'INCONTRO DEL 24 GENNAIO CLICCA QUI

*Proseguono anche a livello locale le iniziative dell’Uisp: Uisp Trento organizza un appuntamento formativo in presenza dedicato ai referenti di tutte le associazioni affiliate. L’incontro si terrà *venerdì 26 gennaio alle 20.30*, presso la sala Fabio Giacomoni della Circoscrizione di Gardolo

[9] Lutto nell’Uisp: è morto Franco Gatti, storico dirigente e fondatore del Comitato di Alessandria

La presidenza nazionale Uisp e l’associazione tutta esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di *Franco Gatti,* venuto a mancare il 18 gennaio, *fondatore del Comitato Uisp di Alessandria* nel lontano 1954, di cui diventò segretario e poi presidente, dirigente regionale e nazionale, sino ad arrivare a far parte del Comitato Etico nazionale.

*Il funerale si terrà sabato 20 gennaio* alle 14.30, presso la Casa Funeraria Bagliano, in via Parini ad Alessandria. Parteciperanno *Tiziano Pesce*, presidente Uisp, e *Patrizia Alfano*, vicepresidente nazionale Uisp e presidente Uisp Piemonte. Tutta l’Uisp si stringe intorno al dolore della famiglia e a tutti i suoi cari, ai dirigenti Uisp del territorio e del Comitato Regionale Uisp Piemonte, alle reti sociali alessandrine, in un forte, sentito e affettuoso abbraccio

[10] La formazione Uisp prosegue su tutto il territorio. Ecco il calendario aggiornato dei corsi in programma

Presentiamo il calendario dei corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi proseguono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha messo a punto e avviato un programma di formazione in videoconferenza per le materie teoriche, per proseguire sulla strada di corsi di qualità* sia per le Unità didattiche di base, sia per i moduli formativi delle attività*. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la *qualità* della formazione e la capacità di *innovare* la sua proposta

[11] Impianti e servizi sportivi: l’Italia divisa in due. L’articolo di Loredana Barra per il Gruppo CRC

Ormai è riconosciuto che lo sport oltre alla sua funzione sociale ed educativa, è *elemento fondante della strategia italiana per la promozione della salute*, perché dove si fa più sport c’è una salute migliore. Tuttavia, le ricerche presenti dimostrano che esiste *un enorme divario tra il Nord e il Sud Italia* per quanto concerne la tutela di molti dei diritti fondamentali, creando così delle disuguaglianze che risultano ancora più gravi e radicate se si osservano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come evidenziato anche nel recente *Rapporto del Gruppo CRC* “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia – i dati regione per regione” [12].

A conferma di questo divario, il *Rapporto sull’offerta di impianti e servizi sportivi nelle regioni italiane [13]*, una delle ultime indagini *realizzate da Svimez e da Uisp Nazionale, con il sostegno di Sport e Salute SpA*, aggiunge dati interessanti rispetto alle disuguaglianze sociali che attraversano l’Italia, confermando l’amara consapevolezza che i diritti dipendono in larga misura dalla regione di residenza, diventando di fatto “privilegi” di alcuni

[14] Sport Civico ci sta insegnando come un progetto nazionale Uisp può cambiare le città

Ci avviciniamo alla conclusione di *Sport Civico*, il progetto nazionale Uisp che sta mettendo lo sport al centro dei processi di rigenerazione urbana a Taranto, Matera, Roma, Prato, Reggio-Emilia, Padova e Torino. *Francesco Gambetti, coordinatore nazionale*, ci offre uno sguardo sul percorso finora compiuto, sottolineando le sfide affrontate e i successi ottenuti.

“Direi che il risultato è molto buono! Si cominciano a vedere i frutti del lavoro e siamo riusciti a superare alcune inevitabili difficoltà organizzative grazie all’impegno dei comitati e del nazionale”, afferma Gambetti. Sport Civico si presenta non solo come un progetto di successo ma come un modello replicabile per una società più inclusiva e consapevole. Guarda il video di Uisp Taranto [15] e quello di Uisp Reggio Emilia [16]

[17] La storia di Fabrizio Maiello, l’incontro con Zola dopo 30 anni, il ruolo dell’Uisp per cucire un tessuto comune

La rinascita di un uomo che ha sofferto, è caduto e si è rialzato. La storia di *come un pallone possa aiutare a non smarrirsi* e a riprendere in mano la propria vita. La vicenda di Fabrizio Maiello rappresenta la ferrea volontà di un uomo che, nonostante gli errori, ha provato a riprendersi una parte di ciò che la vita gli aveva tolto. Ed i*ncarna il valore sociale dello sport con l’Uisp al suo fianco*.

Il *Corriere della Sera* riporta la notizia dell’*incontro tra l’ex calciatore Gianfranco Zola e Fabrizio Maiello*. Dopo aver ripercorso l’intera vicenda, ricorda le doti da grande palleggiatore di Fabrizio. “Ogni anno con la Uisp stabilisce nuovi record di palleggio”, evidenzia il quotidiano

[18] Uisp Pallavolo: si torna sotto rete con il Palio di Sant’Orso, in ricordo di Andrea Tagliante

Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio torna il “*Palio di Sant’Orso* – *2° Memorial Andrea Tagliante*”. Il trofeo di pallavolo è giunto alla 19esima edizione. La manifestazione sarà organizzata da *Uisp Pallavolo* con la collaborazione di *Uisp Pallavolo Piemonte*. Il torneo si svolgerà a Saint Vincent e nelle palestre di Chatillon, in *Valle d’Aosta*, e vedrà la partecipazione di 13 squadre di pallavolo mista e 6 squadre dei *Centri di Salute Mentale*. *Fabrizio Giorgetti, responsabile nazionale Pallavolo Uisp* dice: “Il Palio è intitolato per il 2° anno alla memoria di Andrea Tagliante, un nostro arbitro che ci ha lasciati troppo presto, lo ricordiamo non solo per commemorarlo, ma per *valorizzare* ciò che ci ha lasciato in dono”. Parla *Donatella Cinquino*

[19] Discipline Orientali Uisp: gli stage nazionali di judo e kata aprono il nuovo anno

Il Settore di attività delle *Discipline Orientali* organizza a Prato, il 20 e 21 gennaio, lo *Stage nazionale attività giovanili di judo e kata*. Gli stage sono rivolti ai soli tesserati Uisp. “Questi saranno i primi appuntamenti del 2024, apriamo così il nuovo anno. Ma sarà solo l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti”, dice *Michele Chendi, responsabile delle Discipline Orientali Uisp*.

La prima giornata di stage prevede un incontro teorico-pratico che verterà sul tema “*Le competizioni giovanili, opportunità, criticità, strategie e attività a confronto”*. A prendere la parola saranno alcuni insegnanti provenienti da diverse parti d’Italia, che parleranno dell’attività competitiva giovanile all’interno della propria regione, confrontando così programmi, iniziative e attività

[20] Servizio Civile 2024 con l’Uisp: opportunità in tutta Italia per il diritto allo sport sociale per tutte e tutti

Da Nord a Sud tante proposte per comunicare e organizzare lo *sport sociale Uisp per tutte e tutti*. Le domande potranno essere effettuate sino al *15 febbraio*. Il *Dipartimento per le Politiche giovanili* ha pubblicato il bando per il *Servizio Civile Universale 2024*. Sono 52.236 i posti disponibili per i giovani tra i *18 e 28 anni,* che hanno voglia di mettersi in gioco in Italia e all’estero, in uno dei 194 progetti promossi da *Arci Servizio Civile.*

Tra gli enti del *terzo settore* che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è anche l’Uisp in molte città italiane. Perchè fare domanda?* Guarda il video [21]*. Tante opportunità aperte in tutta Italia

[22] Uisp Varese: i benefici dello sport genitori e figli, con una giornata di ginnastica finalizzata alla salute

Il *Centro Studi Karate*, società all’avanguardia per il karate e per la cultura sportiva affiliata alla *Uisp Varese*, organizza per *sabato 20 gennaio*, una giornata di prove gratuite di ginnastica finalizzata alla salute, metodica yoga, rivolta a *genitori e figli*. L’iniziativa si terrà nella sede di via Magenta a Busto Arsizio, a partire dalle 11, ed è organizzata in collaborazione con *Decathlon*.

“Oggi più che mai i bambini mostrano l’esigenza di riappropriarsi dei propri spazi e di esplorare il loro mondo interiore – *spiega Paola Busacca di Cks* – In quest’ottica, lo yoga offre ai bambini un efficace strumento per conoscere se stessi e avere consapevolezza sempre maggiore delle proprie emozioni”

[23] Brescia+Gentile: il Comitato Uisp diventa un “posto sicuro” per essere liberi di esprimere sè stessi