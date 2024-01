(ACON) SALUTE. MASSOLINO (PAT-CIV): NO AI TAGLI A TERAPIE DISTURBO ALIMENTARE

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 18 gen – “Il Patto per l’Autonomia-Civica Fvg,

con Adesso Trieste, aderisce convintamente alla manifestazione

indetta dall’Unione degli universitari (Udu) contro il taglio ai

finanziamenti per le terapie dei disturbi alimentari”.

Lo rende noto Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto

per l’Autonomia-Civica Fvg, che spiega: “Faremo delle proposte in

Regione per affrontare questo problema in grave crescita.

L’alimentazione ? un fattore chiave nella salute psicofisica

delle persone, e i disturbi della sfera alimentare devono avere

la massima attenzione”.

