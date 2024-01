Si presenta domani al Teatro Acacia – L’Arte della Felicità di Aldo Masullo

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Si presenta domani, mercoledì 17 gennaio alle ore 21:00

presso il Teatro Acacia

(via Raffaele Tarantino, 10 – Napoli)

L’arte della felicità di

Aldo Masullo

Colonnese Editore

Uno spettacolo di musica, filosofia, antropologia e immagini.Un viaggio attraverso le sei emozioni di base della psiche umana a cura di Antonio Fresa.

Aldo Masullo e l’Arte della Felicità,equilibrio difficile – e meraviglioso – del vivere

In libreria dallo scorso 15 dicembre, L’Arte della Felicità di Aldo Masullo, viene pubblicato nella collana “PasSaggi” delle edizioni Colonnese, ed è curato da Francesca Mauro e Luciano Stella, che nelle prime pagine ricordano: «Masullo è stato un grande maestro e un luminoso riferimento nelle nostre vite. Ci ha accompagnati con affetto, calore e saggezza nelle undici edizioni de l’Arte della Felicità – Incontri e conversazioni, offrendoci il suo profondo e generoso pensiero e il suo sguardo sui grandi temi della nostra esistenza».

Il volume raccoglie i più interessanti testi delle belle conferenze – su temi che spaziano dal nichilismo all’amore, dalla seduzione del potere alla paura di vivere – tenute dal prof. Masullo, confrontandosi con un vasto pubblico assolutamente non accademico, e sviluppando riflessioni concrete, con la sapienza profonda e l’umanità levigata dal tempo che lo contraddistinguevano. Riflessioni che offrono una mappa per pensare e orientarsi in sé stessi e nel mondo; partendo dall’idea che l’“arte della felicità” sia la conquista di un equilibrio precario e meraviglioso che – attraversando paure e dolori, amori e passioni – si frantuma e si ricostituisce.

Aldo Masullo (1923-2020) è stato una figura fondamentale della vita culturale napoletana e italiana. Filosofo e politico, formatosi nel clima del neoidealismo crociano e gentiliano, ha proseguito i propri studi in direzione dello spiritualismo, del materialismo e dell’esistenzialismo, riflettendo in particolare su intersoggettività e comunità. Ordinario di filosofia morale e teoretica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha sempre affiancato l’attività didattica ad incontri pubblici e all’impegno politico (è stato a più riprese deputato e senatore, eletto nelle fila del PCI e poi dei DS).

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.

Colonnese and Friends srl, via san pietro a majella, 32/33, Napoli, 80138 IT Napoli

Messaggio inviato con MailUp®