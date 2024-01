Gli alleati europei sono a disagio mentre Trump guadagna slancio in un potenziale ritorno alla Casa Bianca

(AGENPARL) - ROMA, 16 Gennaio 2024 - Il rapporto afferma che “molti alleati degli Stati Uniti sono preoccupati per la retorica America First di Trump e le minacce di ritirarsi dalla NATO, per non parlare delle sue politiche commerciali protezionistiche”.

I paesi dell’Unione Europea sono tutt’altro che entusiasti della prospettiva del ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca dopo le imminenti elezioni presidenziali, riferisce Bloomberg .

“Alcuni leader hanno paura anche solo di menzionare la prospettiva del suo ritorno per paura di renderlo più probabile”, ha detto il media, citando un alto diplomatico. Bloomberg sottolinea che “molti alleati degli Stati Uniti sono preoccupati per la retorica America First di Trump e per le minacce di ritirarsi dalla NATO, per non parlare delle sue politiche commerciali protezionistiche”. Nel frattempo, i paesi di tutto il mondo “si stanno preparando silenziosamente – ma con urgenza – al possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca”.

Il 15 gennaio, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ottenuto una vittoria schiacciante nei caucus repubblicani (raduni di attivisti del partito) nello stato chiave del Midwest agricolo dell’Iowa. Trump ha vinto il 51% dei voti dopo che la polvere si è schiarita.

I caucus dell’Iowa segnano l’inizio del processo del Partito Repubblicano per la selezione di un candidato che si scontrerà con l’eventuale candidato del Partito Democratico, che si presume sarà il presidente in carica Joe Biden, nel voto presidenziale di novembre. Gli Stati Uniti terranno le elezioni presidenziali a novembre. Biden ha lanciato ufficialmente la sua campagna per un secondo mandato alla Casa Bianca il 25 aprile 2023. Il suo predecessore, Trump, ha annunciato la sua candidatura per la rielezione nel novembre 2022. È considerato il favorito per vincere la nomination del Partito Repubblicano.